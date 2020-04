⚪️🔵 Deportivo record one of the greatest comebacks in #UCL history #OTD in 2004...



😱 AC Milan 4-1 Deportivo (Agg: 4-1)

🤯 Deportivo 4-0 AC Milan (Agg: 5-4)#OnThisDay | @RCDeportivo pic.twitter.com/VQfw2EbmTI