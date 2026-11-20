El Campeonato Brasileño de 2026 entra en una etapa decisiva y tiene a dos futbolistas peruanos involucrados en una lucha que promete emociones hasta la última jornada. André Carrillo, con Corinthians, y Erick Noriega, con Gremio, necesitan sumar puntos para asegurar la permanencia de sus respectivos equipos en la máxima categoría.

A falta de tres fechas para terminar el torneo, la situación es distinta para ambos clubes. Corinthians se encuentra fuera de la zona de descenso, pero todavía no tiene asegurada la permanencia, mientras que Gremio ocupa uno de los cuatro puestos que condenan a perder la categoría.

De acuerdo con la clasificación oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Corinthians suma 40 puntos y ocupa el puesto 16, mientras que Gremio tiene 38 unidades y aparece en la casilla 18.

Corinthians y Gremio se preparan para el duelo directo: ¿qué partidos jugarán antes de enfrentarse?

El calendario tendrá una prueba importante para los peruanos antes del enfrentamiento directo entre sus equipos. André Carrillo y Corinthians deberán visitar a Atlético Mineiro el miércoles 25 de noviembre, por la fecha 36 del Brasileirao. El conjunto paulista buscará sumar fuera de casa para llegar con mayor tranquilidad a su siguiente compromiso.

Por su parte, Erick Noriega y Gremio tendrán que visitar a Santos el lunes 23 de noviembre, en un encuentro programado para las 9:00 p. m. (hora peruana). El equipo de Porto Alegre necesita una victoria para salir de los puestos de descenso y afrontar con mejores perspectivas el cierre del campeonato.

Después de esos compromisos, ambos peruanos se encontrarán frente a frente cuando Corinthians reciba a Gremio el domingo 29 de noviembre, desde las 4:30 p. m. (hora peruana), en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, por la fecha 37.

CBF reducirá el cupo de extranjeros en el Brasileirao de Carrillo y Noriega. (Foto: Getty Images)

El partido será determinante para las aspiraciones de ambos clubes, pues se trata de un enfrentamiento directo entre dos equipos que buscan asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol brasileño.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Brasileirao 2026?

La pelea por evitar el descenso involucra a varios equipos. Corinthians tiene una pequeña ventaja sobre los clubes que se encuentran en zona roja, pero Gremio necesita recuperar terreno en las últimas jornadas.

Así marcha la parte baja de la clasificación, según los registros de la CBF al 20 de noviembre:

14. Vitória: 41 puntos

15. Mirassol: 41 puntos

16. Corinthians: 40 puntos

17. Internacional: 38 puntos

18. Gremio: 38 puntos

19. Remo: 32 puntos

20. Chapecoense: 21 puntos

Cabe recordar que los cuatro últimos equipos de la clasificación descienden a la Serie B del fútbol brasileño. Por ello, Corinthians, Gremio e Internacional todavía deben resolver su situación antes del cierre del campeonato.

VIDEO RECOMENDADO