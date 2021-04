Boca Juniors atraviesa una serie de cambios estructurales y esta tarde el mundo xeneize recibió una impactante noticia. Mario Pergolini presentó su renuncia a la vicepresidencia de la institución. Con esta noticia que remeció el mundo de la institución, abría el ‘Pollo’ Vignolo la segunda edición de su programa ‘ESPN F90’.

El mismo Pergolini confirmó que su renuncia es irrevocable. “Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca”, comenzó su descargo el ahora exdirigente de Boca Juniors que compartió a través de un video que publicó en Instagram.

Punto de quiebre

En las últimas semanas, se habló de un posible ruptura en la interna y cúpula de Boca Juniors. A pesar que Pergolini no confirmó las posibles diferencias con el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, una fuerte discusión habría sido el detonante para que el ahora exdirectivo xeneize diera un paso al costado.

“Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado”, agregó.

Mario Pergolini zanjó la polémica con un último mensaje: “Quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias”, cerró.

Conforme a los criterios de Saber más