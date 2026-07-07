Por Kenyi Peña Andrade

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones, incluso lejos del terreno de juego. Esta vez, el debate se trasladó a la televisión, donde el exseleccionado portugués Ricardo Quaresma y el defensor Rúben Dias protagonizaron un intenso intercambio de opiniones durante el programa LIVE MODE TV, al analizar el rendimiento del combinado luso en la derrota frente a España.