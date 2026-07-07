La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones, incluso lejos del terreno de juego. Esta vez, el debate se trasladó a la televisión, donde el exseleccionado portugués Ricardo Quaresma y el defensor Rúben Dias protagonizaron un intenso intercambio de opiniones durante el programa LIVE MODE TV, al analizar el rendimiento del combinado luso en la derrota frente a España.

Quaresma fue el primero en tomar la palabra y no ocultó su decepción por el desempeño de la selección. Para el exextremo, el plantel tenía las condiciones para ofrecer mucho más en la Copa del Mundo y cuestionó la propuesta futbolística mostrada durante el torneo. “Yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rúben. Con nada, la verdad. Ustedes podían dar mucho más, están en un nivel muy alto y casi todos ustedes son considerados de los mejores del mundo. Y yo creo que con la calidad y con el talento que tienen, podían dar mucho más. Los sentí jugando mucho para atrás, para los costados, mucha posesión de balón, sin ni siquiera patear al arco…”, expresó.

Rúben Dias no tardó en responder y defendió el trabajo realizado por el grupo, explicando que el funcionamiento de una selección nacional no depende únicamente del talento individual de sus futbolistas. “Yo creo que tú pasaste el tiempo suficiente en este contexto como para entender precisamente todo el entorno de lo que rodea a una selección y las diferentes personalidades y las diferentes mentalidades de cada uno intentando unirse. Tenemos muy buenas individualidades, pero no tenemos en nuestra gran esencia un concepto de juego como por ejemplo lo tiene España. Yo sé que vos en tu rol siempre fuiste un jugador más virtuoso y un jugador con tu misión de tener que ganar tu uno contra uno; o sea, acá cuando hablamos de jugar bien, hay mucho más que solo esa virtuosidad”, replicó el defensor del Manchester City.

Sin embargo, Quaresma insistió en que el equipo careció de ambición ofensiva y volvió a cuestionar el estilo de juego. “No es solo estar siempre con la posesión jugando para atrás y para los costados. Tenés que jugar más para adelante, ¿entiendes? Y buscar más a esos jugadores”, afirmó, dejando claro que, a su juicio, Portugal desaprovechó el potencial de sus principales figuras.

Dias volvió a tomar la palabra para rechazar esa interpretación y aseguró que la realidad de un partido de Mundial es mucho más compleja de lo que parece desde afuera. “Yo creo que ese pensamiento es reductor al punto de ilusionar a la gente con que no lo hacemos porque no queremos. No lo hacemos porque tenemos que jugar el partido...”, sostuvo. No obstante, Quaresma cerró el intercambio sin ceder terreno: “No, yo creo que nadie está ilusionando, nadie está engañando a nadie…”.

⚠️🇵🇹 Espectacular esta DISCUSIÓN CARA A CARA entre Quaresma y Rúben Dias luego de la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo:



🗣️ RQ: “Yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rúben. CON NADA, LA VERDAD. Ustedes podían dar mucho más, están en un nivel muy alto y… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2026

El encendido cara a cara entre dos referentes del fútbol portugués rápidamente se viralizó en redes sociales y reflejó el debate que atraviesa al país tras la eliminación mundialista. Mientras algunos respaldan la postura crítica de Quaresma, otros consideran que Dias expuso las dificultades reales de construir una selección competitiva al más alto nivel, reabriendo la discusión sobre el futuro futbolístico de Portugal después del adiós de Cristiano Ronaldo a los Mundiales.

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