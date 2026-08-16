No fue un gol. Tampoco una asistencia. Esta vez, Jude Bellingham se robó las miradas por un gesto fuera de la cancha. El futbolista del Real Madrid protagonizó un curioso momento con un aficionado que se acercó para pedirle un autógrafo, pero que estaba tan nervioso que apenas podía sostener la camiseta que quería hacer firmar.

El hincha se encontró frente a uno de sus ídolos y no pudo ocultar los nervios. Mientras intentaba conversar con Bellingham, incluso terminó hablando sobre la hermana del futbolista. La situación provocó una escena simpática que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Pero lo inesperado llegó cuando el propio Bellingham decidió cambiar los papeles. Después de atender al aficionado, el inglés le pidió que se tomaran una fotografía juntos. El hincha, que había llegado con la intención de conseguir un recuerdo del jugador, terminó siendo parte de una imagen propuesta por el propio futbolista.

¡BELLINGHAM LE PIDIÓ UNA FOTO! 😅📸



Este aficionado se encontró al jugador del Real Madrid, no pudo ocultar sus nervios, y al final Jude le pidió una foto. pic.twitter.com/SkHWR4yU6D — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 15, 2026

La escena volvió a mostrar una faceta cercana del mediocampista, quien recientemente se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid después de sus vacaciones posteriores al Mundial 2026. Bellingham encara una nueva temporada con el equipo dirigido por José Mourinho, con quien ya comenzó a trabajar en Valdebebas.

Hay acciones que no aparecen en las estadísticas de un futbolista, pero que también construyen su imagen. Esta vez, Bellingham no necesitó marcar ni asistir para dejar una sonrisa en un hincha: bastó con pedirle una foto y convertir un encuentro entre ídolo y aficionado en un recuerdo compartido.

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