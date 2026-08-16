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Resumen

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Bellingham le pidió una foto a un hincha nervioso del Real Madrid
Bellingham le pidió una foto a un hincha nervioso del Real Madrid
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Marco Quilca León

No fue un gol. Tampoco una asistencia. Esta vez, Jude Bellingham se robó las miradas por un gesto fuera de la cancha. El futbolista del Real Madrid protagonizó un curioso momento con un aficionado que se acercó para pedirle un autógrafo, pero que estaba tan nervioso que apenas podía sostener la camiseta que quería hacer firmar.

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