El relevo en el banquillo marcó un nuevo punto de inflexión en el Real Madrid. La salida de Xabi Alonso obligó al club a reaccionar con rapidez y apostar por Álvaro Arbeloa como técnico interino. En ese escenario de transición, el foco volvió a posarse sobre una figura que conoce como pocos la exigencia del Santiago Bernabéu: Zinedine Zidane.

Mientras la dirigencia evalúa alternativas para encontrar al perfil ideal que continúe el proyecto, el exentrenador francés compartió su mirada sobre lo que necesita un técnico para sostenerse y triunfar en un club sometido a una presión permanente como el Madrid.

La voz de Zidane no es una más. Dirigió al primer equipo en dos etapas y dejó una huella imborrable con tres Champions League y dos títulos de LaLiga. Desde esa experiencia, remarcó que el éxito no se explica únicamente desde lo táctico, sino, sobre todo, desde el vínculo humano con el plantel.

Xabi Alonso se fue de Real Madrid tras perder la Supercopa de España (Foto: Getty Images)

“En el Real Madrid estamos completamente disponibles para ayudar a los jugadores”, señaló Zidane en declaraciones recogidas por Tuttomercatoweb. Para el francés, el entrenador debe hacerse sentir en el vestuario más allá de las decisiones futbolísticas, como un apoyo constante para el grupo.

En esa línea, insistió en que la cercanía es la base para construir un equipo sólido. “Estar siempre ahí para los jugadores es lo que hace fuerte a un grupo”, afirmó, convencido de que sin ese respaldo ningún técnico puede sostenerse en la élite, y menos aún en un club de la magnitud del Madrid.

Zidane también subrayó el valor del respeto mutuo. A su entender, la aceptación de una idea de juego pasa directamente por la confianza y la relación personal entre entrenador y futbolistas. “Para que el vestuario acepte tus ideas, los jugadores tienen que respetarte”, concluyó, advirtiendo que sin armonía en el día a día, el rendimiento siempre termina resintiéndose.