El balón comenzó a rodar, pero nadie quiso jugar. En una de las protestas más llamativas que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años, los futbolistas de Mineros de Zacatecas y Correcaminos permanecieron prácticamente inmóviles durante el primer minuto de su partido correspondiente a la jornada inaugural del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. La escena sorprendió a los aficionados y rápidamente se volvió viral, aunque detrás del gesto existía un mensaje claro: rechazar la eliminación del sistema de ascenso y descenso.

La manifestación fue una respuesta a la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de mantener a la Liga MX como un circuito cerrado para la temporada 2026-2027, dejando sin posibilidad de promoción deportiva a los clubes de la categoría de plata. Días antes del inicio del torneo, varios equipos de la Liga de Expansión ya habían expresado públicamente su desacuerdo mediante un comunicado conjunto, argumentando que un campeonato sin la posibilidad de ascender pierde competitividad y desincentiva la inversión deportiva.

Tras el silbatazo inicial de la árbitra Diana Pérez Borja, los 22 jugadores permanecieron en sus posiciones sin disputar el balón durante aproximadamente un minuto. Solo después de cumplir con la protesta simbólica comenzaron a jugar con normalidad. La imagen fue interpretada como un llamado de atención a las autoridades del fútbol mexicano y una forma de visibilizar el malestar que existe entre los clubes de la división.

⚠️🇲🇽 Esto pasó en Mineros-Correcaminos en el ascenso de México.



Hicieron el saque inicial y AMBOS EQUIPOS SE NEGARON A JUGAR durante todo el primer minuto.



¿El motivo? Protestar por la eliminación del ASCENSO Y DESCENSO en México. ‼️ pic.twitter.com/KZeUnExh5X — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 26, 2026

La inconformidad no se limita a Mineros y Correcaminos. Otros equipos de la Liga de Expansión también han cuestionado la medida e incluso analizan acciones legales para intentar revertir la decisión. Los dirigentes sostienen que eliminar el ascenso y descenso rompe uno de los principios fundamentales del deporte: que los resultados obtenidos en la cancha sean los que determinen el futuro de cada institución.

Aunque el partido continuó con normalidad tras la protesta, la imagen de los futbolistas negándose a jugar durante el primer minuto ya quedó como uno de los momentos más simbólicos del inicio de la temporada en México. Un gesto silencioso, pero contundente, con el que los protagonistas del campeonato dejaron claro su rechazo a un modelo que, consideran, limita la esencia competitiva del fútbol.

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