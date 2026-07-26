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Resumen

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Los jugadores de Mineros y Correcaminos permanecieron inmóviles durante el primer minuto como señal de protesta.
Los jugadores de Mineros y Correcaminos permanecieron inmóviles durante el primer minuto como señal de protesta.
Por Marco Quilca León

El balón comenzó a rodar, pero nadie quiso jugar. En una de las protestas más llamativas que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años, los futbolistas de Mineros de Zacatecas y Correcaminos permanecieron prácticamente inmóviles durante el primer minuto de su partido correspondiente a la jornada inaugural del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. La escena sorprendió a los aficionados y rápidamente se volvió viral, aunque detrás del gesto existía un mensaje claro: rechazar la eliminación del sistema de ascenso y descenso.

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