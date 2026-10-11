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Resumen

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El delantero del Real Madrid fue expulsado ante Villarreal por un tirón de pelo a un rival. (Foto: Agencias)
El delantero del Real Madrid fue expulsado ante Villarreal por un tirón de pelo a un rival. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Vinícius Júnior podría perderse uno de los partidos más importantes de la temporada. El delantero brasileño fue expulsado durante la victoria por 1-0 del Real Madrid ante Villarreal, por LaLiga, y el informe del árbitro Isidro Díaz de Mera complicó su situación disciplinaria. La descripción de la acción que provocó la tarjeta roja, sumada a la reacción del futbolista después de abandonar el campo, abrió la posibilidad de una suspensión que lo dejaría fuera del clásico contra Barcelona, programado para el próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

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