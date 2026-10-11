Vinícius Júnior podría perderse uno de los partidos más importantes de la temporada. El delantero brasileño fue expulsado durante la victoria por 1-0 del Real Madrid ante Villarreal, por LaLiga, y el informe del árbitro Isidro Díaz de Mera complicó su situación disciplinaria. La descripción de la acción que provocó la tarjeta roja, sumada a la reacción del futbolista después de abandonar el campo, abrió la posibilidad de una suspensión que lo dejaría fuera del clásico contra Barcelona, programado para el próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

MIRA AQUÍ: Cristiano Ronaldo fue suspendido por Portugal tras abandonar la concentración

El acta arbitral fue contundente al explicar el motivo de la expulsión. “Por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”, escribió Díaz de Mera para justificar la tarjeta roja directa. La acción ocurrió en el minuto 73, cuando el brasileño protagonizó un forcejeo con Nathan Saliba. Aunque Vinícius creyó haber marcado el segundo gol del conjunto blanco, la revisión del VAR detectó la infracción, anuló el tanto y determinó su expulsión. El Real Madrid terminó imponiéndose por la mínima, pero la polémica se trasladó inmediatamente al futuro del atacante.

El informe también incluyó detalles sobre la reacción del brasileño después de recibir la tarjeta roja. “Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta”, señaló el colegiado. Este apartado podría ser relevante para el Comité de Disciplina al momento de determinar el castigo, aunque no implica automáticamente una sanción adicional.

🚨💥 #ÚltimaHora | Vinicius se perderá El Clásico. ❌ El jugador brasileño, tras lo recogido en el acta por Díaz de Mera Escuderos, se perderá 2 partidos como mínimo. ✍🏻 "Dirigiéndose a mi zona con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros". https://t.co/ZPkAO9dxh9 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 10, 2026

De acuerdo con las interpretaciones recogidas por medios españoles, el futbolista se expone a una suspensión de entre dos y tres partidos, aunque también se ha planteado la posibilidad de que el castigo alcance los cuatro encuentros, dependiendo de la calificación definitiva de los hechos. El reglamento contempla sanciones por conducta violenta cuando un jugador agrede o tira del pelo a un adversario sin disputar el balón. Si el Comité impone una suspensión de al menos dos partidos de LaLiga, Vinícius se perdería tanto el encuentro frente al Sevilla como el clásico ante Barcelona. Por ahora, no existe una resolución definitiva.

Tras el encuentro, el brasileño publicó un mensaje en sus redes sociales para disculparse con sus compañeros y los aficionados del Real Madrid. “La alegría sigue... Perdón a mi equipo y a la afición”, escribió. Sin embargo, el gesto no elimina la posibilidad de una sanción, pues el Comité deberá valorar el acta arbitral y los hechos registrados durante el partido. El club blanco espera conocer la decisión disciplinaria y todavía podría recurrirla. Mientras tanto, la presencia de Vinícius en el duelo del 25 de octubre permanece en duda, en un escenario que podría obligar al técnico madridista a reorganizar su ataque para visitar al Barcelona.

********

SOBRE EL AUTOR