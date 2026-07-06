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Resumen

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Jordan Henderson, una insólita lesión en la celebración de Inglaterra y qué tan grave es.
Jordan Henderson, una insólita lesión en la celebración de Inglaterra y qué tan grave es.
Por Marco Quilca León

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más insólitas del torneo. Mientras los jugadores celebraban sobre el césped la sufrida victoria por 3-2 ante México, Jordan Henderson sufrió una lesión que obligó a la asistencia médica a ingresar de inmediato. El experimentado volante cayó al suelo en medio de los festejos, no pudo ponerse de pie y tuvo que abandonar el campo en camilla, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Lo que debía ser una noche de celebración terminó con un inesperado silencio alrededor del capitán inglés.

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