La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más insólitas del torneo. Mientras los jugadores celebraban sobre el césped la sufrida victoria por 3-2 ante México, Jordan Henderson sufrió una lesión que obligó a la asistencia médica a ingresar de inmediato. El experimentado volante cayó al suelo en medio de los festejos, no pudo ponerse de pie y tuvo que abandonar el campo en camilla, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Lo que debía ser una noche de celebración terminó con un inesperado silencio alrededor del capitán inglés.

La escena desconcertó a todos. Henderson no se lesionó durante una disputa por el balón ni tras un choque con un rival, sino en pleno festejo de la clasificación. Las primeras imágenes mostraron al mediocampista llevándose las manos a la parte posterior de la pierna derecha antes de desplomarse. Los médicos ingresaron rápidamente y, tras una breve evaluación, decidieron inmovilizar la zona afectada y retirarlo del terreno de juego sin que pudiera apoyar el pie. La preocupación fue evidente en los rostros de sus compañeros, que pasaron de la euforia a la incertidumbre en cuestión de segundos.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

Finalizado el encuentro, Thomas Tuchel confirmó que la lesión es “realmente grave” y admitió que el panorama no es alentador. Aunque evitó adelantar un diagnóstico definitivo hasta conocer los resultados de los estudios médicos, el seleccionador inglés reconoció que existe una seria posibilidad de perder a Henderson para lo que resta de la Copa del Mundo. “Es una noticia muy dura para todos. Esperaremos las pruebas, pero no tiene buena pinta”, declaró el técnico alemán, visiblemente afectado por la situación.

La posible baja supone un golpe importante para Inglaterra. Más allá de no ser siempre titular, Henderson ha sido una de las voces de liderazgo dentro del vestuario y una pieza de confianza para Tuchel en los momentos de mayor presión. Su experiencia en torneos internacionales y su capacidad para ordenar el mediocampo lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar justo cuando la selección afronta la fase decisiva del campeonato. Además, el incidente reabre el debate sobre los riesgos que pueden aparecer incluso después del pitazo final, cuando la tensión competitiva ya parece haber desaparecido.

💥 Tuchel se pronuncia sobre la lesión de Jordan Henderson en la muñeca durante la celebración del triunfo de Inglaterra pic.twitter.com/wtKLv9dpsd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 6, 2026

Mientras Inglaterra espera rival en los cuartos de final, todas las miradas están puestas en la evolución del veterano mediocampista. Los próximos exámenes determinarán si sufrió una lesión muscular severa o un daño de mayor consideración. Por ahora, el optimismo es escaso y la imagen de Henderson abandonando el campo en camilla se ha convertido en una de las postales más inesperadas y amargas del Mundial 2026. Después de una clasificación épica, el equipo de Tuchel podría haber perdido a uno de sus líderes en el momento menos pensado.

*********

SOBRE EL AUTOR