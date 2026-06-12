La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y adidas ya comenzó a encender la ilusión de los futbolistas con el lanzamiento de Road to Glory, una colección especial de chimpunes inspirada en el trofeo más importante del fútbol mundial. Diseñado para quienes buscan marcar la diferencia en los momentos decisivos, el nuevo pack adidas combina innovación, rendimiento y un diseño que rinde homenaje al máximo sueño de cualquier jugador: levantar la Copa del Mundo.

La colección reúne a tres de los modelos más icónicos de la marca: Predator, F50 y COPA, que llegan renovados con una llamativa combinación de colores rojo, negro y dorado inspirada en el trofeo mundialista. Como novedad, adidas incorpora por primera vez la silueta del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el diseño de sus chimpunes, ubicada en la zona del talón de cada modelo.

La colección reúne tres de los modelos más emblemáticos de adidas: F50, Predator y COPA, cada uno diseñado para responder a distintos estilos de juego. La nueva F50 Hyperfast destaca por su construcción ultraligera y tecnologías orientadas a maximizar la velocidad y la aceleración, convirtiéndose en una opción ideal para los jugadores que buscan marcar diferencias en cada carrera. Por su parte, la Predator ha sido desarrollada para potenciar la precisión y el control en momentos decisivos, mientras que la COPA mantiene su esencia enfocada en el toque, la comodidad y la conexión con el balón.

Las nuevas Road to Glory serán utilizadas por figuras como Lamine Yamal, Jude Bellingham, Pedri, Ousmane Dembélé y Declan Rice, quienes buscarán seguir construyendo su legado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El pack ya se encuentra disponible en tiendas y distribuidores adidas seleccionados, así como a través de adidas.pe