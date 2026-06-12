Resumen

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Lamine Yamal, Jude Bellingham y otras figuras del fútbol mundial lucirán los nuevos chimpunes diseñados para el camino hacia el Mundial 2026.
Lamine Yamal, Jude Bellingham y otras figuras del fútbol mundial lucirán los nuevos chimpunes diseñados para el camino hacia el Mundial 2026.
Por Redacción EC

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y adidas ya comenzó a encender la ilusión de los futbolistas con el lanzamiento de Road to Glory, una colección especial de chimpunes inspirada en el trofeo más importante del fútbol mundial. Diseñado para quienes buscan marcar la diferencia en los momentos decisivos, el nuevo pack adidas combina innovación, rendimiento y un diseño que rinde homenaje al máximo sueño de cualquier jugador: levantar la Copa del Mundo.