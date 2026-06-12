Por Kenyi Peña Andrade

Diego Gómez protagonizó un emotivo momento durante una conferencia de prensa de la selección paraguaya en la antesala del Mundial 2026. El volante no pudo contener las lágrimas al intentar explicar lo que representa para él vestir la camiseta de la Albirroja en su regreso a una Copa del Mundo, un torneo al que Paraguay vuelve tras ausentarse en las últimas tres ediciones. Ante la emoción de su dirigido, el entrenador paraguayo Gustavo Alfaro tomó la palabra para respaldar a su jugador y ayudarlo a sobrellevar el momento. Con un mensaje cargado de sensibilidad, el técnico destacó el significado de la clasificación mundialista y aseguró que los sentimientos expresados por el mediocampista reflejan el orgullo y la ilusión que vive todo el plantel paraguayo en esta etapa histórica.