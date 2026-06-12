Diego Gómez protagonizó un emotivo momento durante una conferencia de prensa de la selección paraguaya en la antesala del Mundial 2026. El volante no pudo contener las lágrimas al intentar explicar lo que representa para él vestir la camiseta de la Albirroja en su regreso a una Copa del Mundo, un torneo al que Paraguay vuelve tras ausentarse en las últimas tres ediciones. Ante la emoción de su dirigido, el entrenador paraguayo Gustavo Alfaro tomó la palabra para respaldar a su jugador y ayudarlo a sobrellevar el momento. Con un mensaje cargado de sensibilidad, el técnico destacó el significado de la clasificación mundialista y aseguró que los sentimientos expresados por el mediocampista reflejan el orgullo y la ilusión que vive todo el plantel paraguayo en esta etapa histórica.
“Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que logramos la clasificación después de mucho y bueno, la verdad que…”, dijo Gómez notablemente emocionado.
“No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores”, comentó Alfaro.
“Me conocen a mí, que soy muy emocional. Trataré de dar al 100% para darle esa alegría a toda la gente”, añadió el jugador paraguayo.
- Arqueros: Orlando Gill, Roberto Jr. Fernández y Gastón Olveira.
- Defensores: Juan José Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso y Gustavo Velázquez.
- Mediocampistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio Prado, Matías Galarza, Ramón Sosa y Gustavo Caballero.
- Delanteros: Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso y Antonio Sanabria.
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Mediocampistas
Federico Valverde - Real Madrid
Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
Manuel Ugarte - Manchester United
Emiliano Martínez - Palmeiras
Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
Nicolás De La Cruz - Flamengo
Agustín Canobbio - Fluminense
Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
Brian Rodríguez - América de México
Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
Darwin Núñez - Al-Hilal
Federico Viñas - Real Oviedo
Rodrigo Aguirre - Tigres
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