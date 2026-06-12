Diego Gómez protagonizó un emotivo momento durante una conferencia de prensa de la selección paraguaya en la antesala del Mundial 2026. El volante no pudo contener las lágrimas al intentar explicar lo que representa para él vestir la camiseta de la Albirroja en su regreso a una Copa del Mundo, un torneo al que Paraguay vuelve tras ausentarse en las últimas tres ediciones. Ante la emoción de su dirigido, el entrenador paraguayo Gustavo Alfaro tomó la palabra para respaldar a su jugador y ayudarlo a sobrellevar el momento. Con un mensaje cargado de sensibilidad, el técnico destacó el significado de la clasificación mundialista y aseguró que los sentimientos expresados por el mediocampista reflejan el orgullo y la ilusión que vive todo el plantel paraguayo en esta etapa histórica.

“Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que logramos la clasificación después de mucho y bueno, la verdad que…”, dijo Gómez notablemente emocionado.

“No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores”, comentó Alfaro.

“Me conocen a mí, que soy muy emocional. Trataré de dar al 100% para darle esa alegría a toda la gente”, añadió el jugador paraguayo.

Diego Gómez SE LARGÓ A LLORAR DE LA EMOCIÓN en plena conferencia un día antes del debut de Paraguay en la Copa del Mundo.



“No hay palabras, es lo que sentimos y lo que siente todo Paraguay”, acotó Gustavo Alfaro.



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Los convocados de Paraguay para el Mundial

Arqueros: Orlando Gill, Roberto Jr. Fernández y Gastón Olveira.

Orlando Gill, Roberto Jr. Fernández y Gastón Olveira. Defensores: Juan José Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso y Gustavo Velázquez.

Juan José Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso y Gustavo Velázquez. Mediocampistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio Prado, Matías Galarza, Ramón Sosa y Gustavo Caballero.

Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio Prado, Matías Galarza, Ramón Sosa y Gustavo Caballero. Delanteros: Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El Mundial 2026 se vive con DT y Depor 🤩



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Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez - Al-Hilal

Federico Viñas - Real Oviedo

Rodrigo Aguirre - Tigres