Lionel Messi confirmó que se quedará en el Barcelona una temporada más en una extensa entrevista que le brindó al medio Goal. En dicha conversación que sostuvo con Rubén Uría, el argentino se refirió al famoso burofax y a la importancia que tuvo en estas dos últimas semanas.

En la entrevista, Messi afirmó que estaba convencido de marcharse del Barcelona. Incluso develó el momento en el que se lo comentó a su familia, las lágrimas que provocó en sus hijos y la molestia en su esposa. Asimismo, indicó que se quedará por no perjudicar al equipo de sus amores.

Sobre el burofax, Messi dijo lo siguiente: “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

Lionel Messi dio entrevista a GOAL para hacer oficial su continuidad con Barcelona

Ante ello, el periodista le consultó sobre la importancia de este documento. El ’10′ argentino acotó: “Claro. Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.

Messi se queda en Barcelona: ¿cuándo volverá a jugar con la camiseta blaugrana?

LaLiga debió haber empezado el domingo 13 para el cuadro blaugrana, en el duelo frente al Elche; sin embargo, han aplazado las dos primeras jornadas. De esta manera, oficialmente recién saldrá a la cancha el 27 de septiembre, contra el Villarreal, por la 3° jornada, en el Camp Nou y con horario a confirmar.

