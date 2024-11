Pep Guardiola se quede en el Manchester City hasta el 2027. Este anuncio pone fin a las especulaciones en torno al técnico catalán de 53 años, llegado al banquillo de los ‘Citizens’ en 2016, y cuyo precedente contrato vencía al término de la presente temporada.

El antiguo centrocampista organizador del FC Barcelona, convertido en uno de los entrenadores más influyentes del siglo XXI, había eludido en las últimas semanas comentar su futuro profesional.

La marcha anunciada para final de temporada del director de fútbol Txiki Begiristain, cercano a Pep desde la época de ambos como jugadores del Barça, no parecía beneficiar un desenlace en forma de renovación.

“Manchester City representa tanto para mí. Es mi novena temporada aquí, hemos vivido tantos momentos extraordinarios juntos”, comentó Guardiola, citado en el comunicado del club.

“Lo he dicho muchas veces, tengo todo lo que un entrenador puede desear. Espero que podamos añadir otros títulos a los que ya hemos ganado. Esa será mi prioridad”, apuntó.

Con ‘Pep’ al mando, Manchester City ha conquistado 15 títulos destacados, entre ellos seis de las siete últimas ediciones de la Premier. El club del noroeste de Inglaterra también conquistó su primera Champions League en 2023, dos años después de haber perdido la final con el Chelsea.

El antiguo entrenador del Barça (2008-2012) y del Bayern Múnich (2013-2016) también levantó dos Copas inglesas, cuatro Copas de la Liga inglesa, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

- 72% de victorias -

El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, se mostró “encantado” de poder seguir contando en el futuro con Guardiola, del que destacó su “hambre de mejora y de éxito”.

El City y sus ricos propietarios pueden respirar tranquilos ante la idea de conservar al arquitecto de sus mayores éxitos, en un periodo en el que los nubarrones se acumulan. A nivel deportivo, el equipo ha sufrido cuatro derrotas consecutivas entre todas las competiciones, una serie que puede explicarse en parte por la lesión de larga duración del centrocampista español Rodri, flamante Balón de Oro.

“Sentía que no podía irme ahora, es tan simple como eso”, declaró Guardiola en una entrevista en la página de internet del club. “No me pregunten por qué. Quizá las cuatro derrotas fueron la razón por la que sentí que no podía irme”.

Manchester City, además, se halla en un inédito combate jurídico con la Premier League, que lo acusa de malversación económica desde la llegada de los propietarios emiratíes en 2008. Las eventuales sanciones, que podrían ir desde la retirada de puntos a la exclusión de la Premier, se esperan para comienzos de 2025.

Mientras tanto, Guardiola seguirá haciendo las delicias de los aficionados del City con su fútbol preciosista, sus innovaciones y su ambición por la victoria, que no puede ocultar desde la zona técnica.

De esta forma, seguirá protagonizando apasionantes duelos con sus antiguos adjuntos que ya vuelan por libre, como Mikel Arteta y Enzo Maresca, los entrenadores respectivos de Arsenal y Chelsea.

Además de haber llenado las vitrinas del Etihad Stadium, ha ganado 353 de los 490 partidos que ha dirigido con el Manchester City (72% de victorias), según cifras aportadas por el club. Durante ese periodo, el equipo ha marcado 1.200 goles, lo que supone una media de 2,45 goles por partido.

El City es segundo actualmente en la Premier, a cinco puntos del líder Liverpool, con once fechas disputadas.