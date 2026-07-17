La designación del esloveno Slavko Vincic como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó un llamativo dato que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas.

El juez europeo comparte una curiosa coincidencia con el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Conoce al árbitro del Argentina vs. España. (Foto: Getty Images) / Visionhaus

Vincic también estuvo en el debut de Argentina en el Mundial anterior

Antes de ser elegido para dirigir la final de la Copa del Mundo 2026, Slavko Vincic ya había tenido un antecedente con la selección argentina.

El árbitro fue el encargado de impartir justicia en el debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando cayó sorpresivamente por 2-1 frente a Arabia Saudita, uno de los resultados más inesperados de aquella edición.

Ahora, cuatro años después, volverá a encontrarse con Argentina, esta vez en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo frente a España.

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✅Slavko Vincic, árbitro en la final del Mundial 2026 (🇦🇷-🇪🇸), dirigió en el debut de Argentina en el Mundial anterior (🇦🇷1-2 🇸🇦 en 2022).



✅Marciniak, árbitro en la final del Mundial 2022 (🇦🇷-🇫🇷), también había dirigido en el debut de Argentina en el Mundial… pic.twitter.com/DmFdArqnJr — Gastón Trucco (@gastontr16) July 17, 2026

Marciniak protagonizó una coincidencia similar

El antecedente recuerda a lo ocurrido con Szymon Marciniak en la pasada Copa del Mundo.

El árbitro polaco dirigió el debut de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, cuando empató 1-1 ante Islandia, y posteriormente fue designado para arbitrar la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Además, Marciniak también fue el encargado de dirigir el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.