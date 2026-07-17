La curiosa coincidencia entre Slavko Vincic y Marciniak antes de las finales que disputó Argentina. Foto: EFE
La curiosa coincidencia entre Slavko Vincic y Marciniak antes de las finales que disputó Argentina. Foto: EFE
Por Redacción EC

La designación del esloveno Slavko Vincic como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó un llamativo dato que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas.

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