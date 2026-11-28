¡Se salvó Estudiantes! Palmeiras estuvo cerca de abrir el marcador gracias a una arremetida de Lucas Evangelista por la banda izquierda. El pase del mediocampista del ‘Verdao’ se desvió en la defensa y chocó en el palo de la portería del ‘Pincha’.
¡Se salvó Estudiantes! Palmeiras estuvo cerca de abrir el marcador gracias a una arremetida de Lucas Evangelista por la banda izquierda. El pase del mediocampista del ‘Verdao’ se desvió en la defensa y chocó en el palo de la portería del ‘Pincha’.
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