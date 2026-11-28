¡Se salvó Estudiantes! Palmeiras estuvo cerca de abrir el marcador gracias a una arremetida de Lucas Evangelista por la banda izquierda. El pase del mediocampista del ‘Verdao’ se desvió en la defensa y chocó en el palo de la portería del ‘Pincha’.

¡Se salvó Estudiantes! Palmeiras estuvo cerca de abrir el marcador gracias a una arremetida de Lucas Evangelista por la banda izquierda. El pase del mediocampista del ‘Verdao’ se desvió en la defensa y chocó en el palo de la portería del ‘Pincha’. ¡MILAGRO EN EL ÁREA DEL PINCHA! El palo y Mulsera salvaron el gol de Palmeiras en el cierre del primer tiempo. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/hncX7VG3Ys — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026