La Selección de Alemania y adidas ya tienen fecha para despedirse, pero el adiós comenzó antes de lo esperado. La selección alemana presentó este miércoles la camiseta que marcará el final de una alianza histórica de 77 años y que será utilizada por primera vez ante Países Bajos.

El diseño, que inicialmente estaba previsto para estrenarse en noviembre, adelantó su aparición y será utilizado por la selección dirigida por Jürgen Klopp en su debut ante el conjunto neerlandés este jueves 24 de septiembre.

La camiseta tiene un significado especial: será una de las últimas que Alemania utilice bajo el vínculo con adidas, que comenzó en 1954 y terminará oficialmente a finales de 2026.

Así es la última camiseta de adidas para Alemania

El nuevo uniforme rompe con la tradicional camiseta blanca de Alemania. El diseño presentado es predominantemente negro, con líneas verticales doradas formadas por pequeños rombos.

También incorpora el tradicional logotipo Trefoil de adidas, un detalle que refuerza el carácter especial de esta edición de despedida. Según la propia marca, las líneas doradas están inspiradas en la identidad de las actuales camisetas de Alemania y representan a los más de 24.000 clubes de fútbol que forman la base del fútbol alemán.

La camiseta había sido presentada inicialmente como el “One Last Jersey”, el último jersey de adidas para la selección alemana. Sin embargo, el estreno se adelantó y Alemania la utilizará antes de lo previsto.

Alemania ya la estrenará ante Países Bajos

El estreno tendrá lugar este jueves 24 de septiembre en Ámsterdam, precisamente ante Países Bajos, en el primer partido de Jürgen Klopp como entrenador de la selección alemana.

La camiseta que inicialmente se esperaba para el tramo final del año reemplazará al modelo retro de 1990 que estaba previsto para este encuentro. El DFB había anunciado días atrás que Alemania jugaría con aquella camiseta verde inspirada en el Mundial de Italia 1990.

Ahora, el estreno tendrá un componente todavía más simbólico: será la primera aparición de Klopp como seleccionador alemán y, al mismo tiempo, el comienzo de la despedida de adidas.

Alemania dice adiós a adidas: así es la camiseta que pone fin a una alianza histórica. Foto: Adidas

77 años de una alianza histórica

La relación entre adidas y la Federación Alemana de Fútbol comenzó en 1954, el mismo año en que Alemania Occidental conquistó su primer Mundial.

Desde entonces, la marca acompañó a la selección durante décadas de éxitos, incluyendo los títulos mundiales de 1974, 1990 y 2014, además de sus conquistas en la Eurocopa.

El vínculo llegará a su final después de 77 años, convirtiéndose en uno de los acuerdos más prolongados y reconocibles entre una selección nacional y una marca deportiva.