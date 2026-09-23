Alemania se despide de adidas: la última camiseta de una alianza de 77 años ya tendría diseño. Foto: @sagfutbol
Alemania se despide de adidas: la última camiseta de una alianza de 77 años ya tendría diseño. Foto: @sagfutbol
Por Redacción EC

La Selección de Alemania y adidas ya tienen fecha para despedirse, pero el adiós comenzó antes de lo esperado. La selección alemana presentó este miércoles la camiseta que marcará el final de una alianza histórica de 77 años y que será utilizada por primera vez ante Países Bajos.

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