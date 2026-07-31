Revocan la sanción de Mykhaylo Mudryk: el ucraniano rompe el silencio y anuncia su regreso Foto: @AtaqueFutbolero
Revocan la sanción de Mykhaylo Mudryk: el ucraniano rompe el silencio y anuncia su regreso Foto: @AtaqueFutbolero
Por Redacción EC

Después de permanecer más de un año alejado de las canchas, Mykhaylo Mudryk recibió una noticia que podría cambiar el rumbo de su carrera. El extremo ucraniano volvió a quedar habilitado para disputar fútbol profesional luego de que fuera revocada la sanción de cuatro años que había recibido por una infracción antidopaje.

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