Después de permanecer más de un año alejado de las canchas, Mykhaylo Mudryk recibió una noticia que podría cambiar el rumbo de su carrera. El extremo ucraniano volvió a quedar habilitado para disputar fútbol profesional luego de que fuera revocada la sanción de cuatro años que había recibido por una infracción antidopaje.

Con efecto inmediato, el futbolista podrá reincorporarse a la actividad y ya tiene previsto unirse a la pretemporada del Chelsea en Hong Kong, donde comenzará a trabajar nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Mykhaylo Mudryk podrá volver a jugar: revocan su sanción por dopaje y ya tiene fecha para regresar con Chelsea. Foto: @AtaqueFutbolero

El internacional ucraniano no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024, por lo que su regreso representa el inicio de una nueva etapa tanto para el jugador como para el club londinense.

Mudryk rompe el silencio tras la revocación de la sanción

Tras conocerse la decisión, el atacante publicó un mensaje en el que reconoció que los últimos meses fueron especialmente difíciles y reiteró que siempre defendió su inocencia durante el proceso.

Mudryk insistió en que nunca consumió de manera consciente o intencional ninguna sustancia prohibida y agradeció el respaldo recibido por parte de su entorno.

El futbolista también expresó su gratitud hacia su familia, amigos, compañeros del Chelsea, aficionados y el equipo legal que lo acompañó durante toda la investigación.

El extremo dejó claro cuál será su prioridad tras recuperar la posibilidad de competir. “Mi enfoque ahora es volver al fútbol, trabajar duro todos los días y hacer una contribución positiva en el campo”.

Una nueva oportunidad para demostrar su potencial

El regreso del ucraniano también representa una buena noticia para el Chelsea, que desembolsó cerca de 100 millones de euros para ficharlo como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Sin embargo, su paso por Stamford Bridge estuvo marcado por la irregularidad y posteriormente por la suspensión que frenó su progresión.

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