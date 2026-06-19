Por Redacción EC

En pleno contexto del Mundial 2026, el programa deportivo de COSM vivió un momento inesperadamente viral cuando dos figuras históricas del fútbol mundial, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović, aparecieron en vivo como invitados especiales. La presencia de ambos generó gran expectativa entre los espectadores, que no tardaron en convertir el fragmento en tendencia global.