En pleno contexto del Mundial 2026, el programa deportivo de COSM vivió un momento inesperadamente viral cuando dos figuras históricas del fútbol mundial, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović, aparecieron en vivo como invitados especiales. La presencia de ambos generó gran expectativa entre los espectadores, que no tardaron en convertir el fragmento en tendencia global.

Durante la emisión, tanto Henry como Ibrahimović sorprendieron al público al participar en una dinámica con balón, realizando dominadas, controles y pequeños desafíos técnicos. Lejos de la formalidad de una entrevista tradicional, los exdelanteros demostraron que la calidad que los llevó a la élite del fútbol sigue intacta, arrancando aplausos en el estudio.

El momento más comentado ocurrió cuando ambos comenzaron a intercambiar toques de balón con total naturalidad, mostrando coordinación, creatividad y una evidente complicidad. La escena rápidamente fue compartida en redes sociales, donde los usuarios destacaron la facilidad con la que ambos exjugadores resolvían cada gesto técnico.

En cuestión de horas, el video se volvió viral a nivel mundial, acumulando millones de reproducciones y comentarios. Para muchos aficionados, el encuentro entre dos leyendas del fútbol moderno no solo fue un espectáculo televisivo, sino también una muestra de talento puro que trasciende el paso del tiempo y mantiene viva la magia del juego.

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