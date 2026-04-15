Seattle Sounders vs. Tigres se verán las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes tienen grandes planteles y lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo internacional. El partido se jugará este miércoles 15 de abril de 2026 en el Lumen Field. El conjunto mexicano llega con ventaja tras vencer 2-0 en la ida. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juegan Seattle Sounders vs. Tigres por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Seattle Sounders vs. Tigres comenzará a las 9:30 PM (tiempo del centro de México).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:30 a.m.

12:30 a.m. España: 4:30 a.m.

¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Tigres EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

La transmisión del partido Seattle Sounders vs. Tigres estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.

¿Qué canal transmite LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 9:30 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 9:30 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 9:30 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Seattle Sounders vs. Tigres por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Miércoles 15 de abril del 2026.

: Miércoles 15 de abril del 2026. Partido : Seattle Sounders vs. Tigres

: Seattle Sounders vs. Tigres Horario : 9:30 p.m. hora de México.

: 9:30 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Lumen Field

Cómo llegan Seattle Sounders vs. Tigres al duelo por Copa de Campeones Concacaf

Tigres UANL tuvo un segundo tiempo de buen fútbol, que le sirvió para derrotar por 2-0 al Seattle Sounders de la MLS y poner un pie en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un gol de Ozziel Herrera y un autogol de Paul Rothrock le dieron el triunfo al cuadro de México en el duelo de ida de la serie.

En su estadio, los Tigres fueron incapaces de imponer condiciones en el primer tiempo, en el que hubo lucha en mitad de cancha, pero los dos guardametas fueron poco requeridos.

El ganador enfrentará en la semifinal al mejor entre el América mexicano y el Nashville de la MLS, que el martes empataron sin goles.