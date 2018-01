Sebastián Abreu: “Guerrero y Suárez tienen muchas cosas en común”

Sebastián es el loco más cuerdo del fútbol mundial. Es de aquellos delanteros que mantiene una sonrisa intacta cada vez escucha que al día siguiente hay un entrenamiento a primera hora. Por más que tiene 41 años, sigue en actividad y no ve de cerca el retiro. Mantiene un nivel asombroso. La prueba contundente es el gol que le anotó a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul Antes de esa jornada increíble atendió con gentileza a “El Comercio”. Habló acerca del récord que consiguió al ser el único futbolista en jugar en 26 clubes distintos y de la clasificación de Perú al Mundial. Comparó a Paolo Guerrero con Luis Suárez y reveló que este año estuvo demasiado cerca de unirse a un club tradicional de nuestro país.



1. Muy aparte del récord que acabas de conseguir, ¿qué otro motivo te llevó a seguir jugando?



Es que el récord no fue motivo para seguir jugando. En ningún momento fue una prioridad ni una exigencia, sino que fue simplemente consecuencia de lo que ha sido mi trayectoria. He tenido la bendición y el privilegio de ir a experimentar hacia diferentes clubes y países hasta llegar a este punto. Nunca fue un deseo personal.

Lo que sí me moviliza son los desafíos deportivos.



2. ¿Entonces el récord jamás fue un ideal?



No. Nunca fue una búsqueda.



3. ¿Se te cruzó por la mente abandonar el fútbol en este tramo final de tu carrera por motivos familiares?



La verdad que no porque de los apoyos más fuertes y de los que me dan más energía a que siga detrás de mis sueños están mis familiares. En ese aspecto tengo ese respaldo. Hubiera sido diferente si es que la familia te empieza a reclamar porque te quieren cerca. Bueno ahí empezaría uno a tomar otro tipo de decisiones, pero en mi caso el apoyo es 100% fiel.



4. ¿Tu señora e hijos no piensan que estás pasando demasiado tiempo en las canchas?



Lo que pasa es que como me ven bien y haciendo goles entonces se quedan tranquilos. Para nada estoy forzando un nombre sino que la actualidad y vigencia respaldan mi rendimiento.



5. Tienes un sobrenombre que te ha identificado a lo largo de tu trayectoria y algunas jugadas van acorde con eso mismo. ¿Eso te ha marcado?



Tengo un apodo que no me molesta, pero que no tiene nada que ver con la realidad y lo que me ha marcado en toda mi carrera siempre ha sido todo lo contrario. Lo del número [#13] es un gusto y el tema de los penales [a lo ‘Panenka’] son decisiones.

Sebastián Abreu firmó esta temporada por Audax Italiano. Es su club número 26 en 23 años de carrera. (Foto: AFP) Sebastián Abreu firmó esta temporada por Audax Italiano. Es su club número 26 en 23 años de carrera. (Foto: AFP)



6. ¿Crees que a los 41 años puedas colmar las expectativas del Audax Italiano?



Si el semestre pasado se pudo colmar las expectativas a gran nivel, eso desencadenó que venga a Audax Italiano. Espero primero como equipo poder estar en buen nivel y si el equipo tiene un buen nivel, mis posibilidades como delantero también aumentan mucho para responder y rendir.



7. ¿Cómo son los entrenamientos diarios de un jugador de 41 años? ¿Te exiges igual?



Es una autoexigencia el no permitirte entrar en ninguna zona de confort y siempre estar en una competitividad sana. También predicar siempre con el ejemplo para que los jóvenes vean cuáles son las líneas correctas del camino del profesionalismo. Si uno entrena bien tienes posibilidades de que el día domingo puedas estar a un alto nivel futbolístico.



8. ¿Al ser el futbolista mayor del grupo crees que eres como especie de un líder en el grupo?



Bueno hay un tema natural que es el liderazgo que me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Y de fútbol también ve uno que lo jóvenes se esfuerzan mucho en querer asimilar experiencias de vida y escuchan mucho y se acercan. Tienen esa apertura para entender que pueden sacarle mucho provecho a un jugador.



9. ¿Cómo ha sido jugar al lado de Pep Guardiola en su última etapa como futbolista?



Fue fantástico el haber jugado con Pep y el hecho de tener una relación de amistad. Estas son las bendiciones de este deporte y terminan marcándote mucho. Sobre todo aprendes bastante de este tipo de personajes del fútbol mundial.



10. ¿También pensaste que sería un gran entrenador?



El perfil de él como jugador hacía ver que su vocación iba a ser la de un entrenador. Obviamente que te mentiría si te digo que lo veía y decía que sería un técnico que va a estar entre los mejores del mundo. Pero que era un tipo preparado, dedicado y que no escatimaba los detalles, eso te dabas cuenta cuando era jugador. Después lo superó y corroboró.

Sebastián Abreu y Josep Guardiola coincidieron en la temporada 2005 en Dorados de Sinaloa de México. (Foto: Agencias) Sebastián Abreu y Josep Guardiola coincidieron en la temporada 2005 en Dorados de Sinaloa de México. (Foto: Agencias)



11. ¿Qué técnico dejó en ti una gran imagen en tu larga trayectoria?



Tuve varios como Manuel Pellegrini, Juan Manuel Lillo, Óscar Tabárez, Miguel Ángel Russo, el ‘Cholo’ Simeone, Daniel Pasarella. Ellos son algunos técnicos que por diferentes aspectos tienen matices que los unen.



12. En la última práctica de Uruguay, previo al duelo ante Ghana por cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010, fallaste una ejecución de penal a lo ‘Panenka’. A pesar de ese error no te tocaste de nervios para repetirlo en dicha instancia…



Por eso bien se dice que un entrenamiento es un entrenamiento y un partido oficial es un partido oficial. Quiero decir con esto de que hay una adrenalina y una concentración totalmente diferente y después está la confianza personal. Yo creía que eso era lo conveniente en ese momento.



13. Me imagino que ese ha sido el momento cumbre de tu carrera, ¿o acaso tienes otro?



Ese fue por ahí el de mayor trascendencia por lo que significa un Mundial. Imagínate que son 15 títulos en mi carrera y 419 goles. Entonces no me quedaría solo con ese momento sublime que fue muy lindo porque ha habido otros como cada gol clásico con Nacional contra Peñarol, ser campeón con Nacional porque uno es hincha del club. También hay otras cosas que no son de tanta importancia como lo que sucedió en esa Copa del Mundo, pero que en lo sentimental me marcan mucho.



14. ¿Cómo un país tan pequeño como Uruguay produce tan buenos jugadores?



Es un tema cultural, histórico y genético, pero no te podría decir cuál es la receta.



15. ¿Acaso son las divisiones menores?



Y que también nacemos con la pelota bajo el brazo. Lo primero que nos enseñan en vez del abecedario es pegarle a una pelota y a partir de ahí se crea toda esa cultura.

El 'Loco' Abreu se arriesgó a 'picar' un penal ante Ghana. Con ese gol Uruguay pasó a semifinales del Mundial Sudáfrica 2010. (Foto: EFE) El 'Loco' Abreu se arriesgó a 'picar' un penal ante Ghana. Con ese gol Uruguay pasó a semifinales del Mundial Sudáfrica 2010. (Foto: EFE)



16. ¿Es verdad la anécdota que reveló Luis Suárez sobre el desmayo del portero Juan Castillo luego de tu penal ante Ghana?



Sí. Se descompuso de la emoción y de los nervios. Así se desmayó Juan.



17. ¿El ciclo del profesor Óscar Washington Tabárez debe acabar luego de Rusia 2018?



Es una persona que cambió la historia de nuestro fútbol o que nuevamente la reinstaló y volvió a darle esa competitividad, ese respeto y ese prestigio. No me sentiría capacitado como para ponerle una fecha. Lo dejo a criterio de él y que elija el momento conveniente.



18. ¿Cómo pudiste superar ciertos malos momentos con la selección uruguaya previo a la reestructuración comandada por el profesor Tabárez?



El maestro vino y dio ciertas medidas de organización logística y de pertenencia. A partir de ahí fuimos encontrando un camino en el cual nos convencimos de que era el correcto.



19. ¿Te sorprendió que Perú clasificara a este Mundial?



No. Es una selección fuerte que está dentro del lote de las selecciones que no te sorprendía que quedaran afuera o que clasificaran porque estaba tan competitiva la eliminatoria que indudablemente cuando Perú clasificó no causó asombro.



20. ¿Qué futbolista peruano en esta eliminatoria te llamó la atención?



El que me encanta por personalidad y forma de jugar es [Paolo] Guerrero.

Paolo Guerrero es el futbolista que más sorprendió a Sebastián Abreu en las Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: AFP) Paolo Guerrero es el futbolista que más sorprendió a Sebastián Abreu en las Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: AFP)



21. ¿Guerrero tendría algún punto de similitud con Luis Suárez?



Tienen muchas cosas en común. Ambos son emblema, la gente se refleja mucho en ellos, no dan ninguna pelota por perdida. En partidos difíciles siempre sacan la cara por el equipo. Son goleadores de partidos complicados. Tienen jerarquía.



22. ¿Crees que un jugador como Claudio Pizarro debería integrar la nómina mundialista de Perú?



Si está activo como está Pizarro y que está jugando en un nivel competitivo y es un icono del fútbol peruano, por actualidad y merecimiento, sería un premio que pudiera acudir al Mundial.



23. Aquí Claudio es muy atacado por no repetir sus actuaciones en Alemania con la selección. Tampoco llegó a la altura de Guerrero. ¿Por qué crees que nacen críticas así?



Porque hay que hablar de algo. Deben disfrutar de tener a un delantero que es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga y que pone el nombre del Perú en lo más alto. Y si lo puedes utilizar para que aporte toda su experiencia en una gesta mundialista, tendrías que aprovecharlo.



24. ¿Qué consejo le darías a este grupo que representará por primera vez a Perú en un Mundial?



Que lo disfruten al máximo, porque un Mundial no lo juegan todos y que es el momento más sublime de un futbolista.



25. ¿A qué aspiras ahora? ¿Cuáles son tus siguientes retos?



A salir campeón siempre a donde vaya. El objetivo primordial es la gloria.

Abreu guarda una gran admiración por el profesor Óscar Tabárez, a quien ha considerado como un reestructurador del fútbol uruguayo. (Foto: EFE) Abreu guarda una gran admiración por el profesor Óscar Tabárez, a quien ha considerado como un reestructurador del fútbol uruguayo. (Foto: EFE)



26. ¿Ir al fútbol centroamericano no fue una decisión extravagante?



Para mí fue una experiencia hermosa en donde fui goleador y campeón. Me siento contento que a la liga que voy siempre rindo. Puedo llegar y responder.



27. ¿Qué le falta a tu carrera para catalogarla como exitosa?



Me encantaría poder ganar un torneo internacional a nivel de clubes, porque de los 15 títulos que tengo uno es con la selección (Copa América) y los otros 14 son a nivel local. Quisiera cumplir esa cuota pendiente.



28. Eres un verdadero trotamundos. ¿A qué club quisiste más?



Nacional, Botafogo, Rosario Central, San Lorenzo, Dorados de Sinaloa y Tecos de Guadalajara. De los 26 equipos te nombraría esos. Y obviamente en el que debuté que fue Defensor Sporting.



29. ¿Ya tienes en tu poder el certificado del Récord Guinnes por ser el futbolista que jugó en más clubes en el mundo?



No. Por lo que tengo entendido me lo estarían entregando el 12 abril en el partido por la Copa Sudamericana contra Botafogo.



30. ¿Deseas ser director técnico?



La idea es que al retirarme sea entrenador.



31. ¿Quisiera dirigir a la selección uruguaya?



Uno siempre aspira como jugador a lo máximo que es integrar la selección uruguaya y el día que sea como entrenador me prepararé bien. Uno de los sueños es dirigir a la selección.