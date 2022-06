Boca Juniors se encuentra en busca de refuerzos, por el momento, el club ‘Xeneize’ se encuentra en la búsqueda de jugadores que sumen al plantel y puedan pelear la Copa Libertadores y torneo argentino. Los nombres que suenan son los de: James Rodríguez, Arturo Vidal y Edinson Cavani.

Ayer, en una entrevista para ESPNF10, el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, mostró su deseo de que el volante chileno, Arturo Vidal vista los colores del club en un corto plazo, también lo elogió.

“Obviamente que jugadores de la jerarquía de Vidal le van a hacer bien al fútbol argentino. Tiene mucha experiencia, sabemos la clase de jugador que es y puede aportar mucho al plantel. A Payero lo hemos tenido, pasó por Talleres y ahora en Inglaterra. Pensamos en que vengan a sumar y en el caso de Vidal sabemos que es importante y que te da un salto de jerarquía”, aseveró el entrenador de Boca Juniors para ESPNF10.

“A ver yo no hablo con Vidal. Ojalá pueda jerarquizar nuestro fútbol, sería muy importante y nos haría muy bien. Vamos a ver si avanza, ya llegará el momento de hablar con él. No sé cómo está la situación. Estoy metido en el equipo y pensando en los partidos que tenemos cada dos o tres días. Trato de dejar que cada uno haga su trabajo. Se está trabajando para tener refuerzos ya pero es contrarreloj”, expresó,

Posteriormente, contó cuando separó a Aguistín Almendra del plantel por indisciplina: “No me costó. No porque creo en lo que hago, tengo cosas claras y a partir de ahí no me cuesta nada. Saber lo que uno piensa. A partir de ahí no me cuesta nada. Ha tenido un momento en que las consecuencias las tiene que pagar como en este caso. Soy claro en lo que pienso y no hablé más con él”.

Battaglia sobre la Copa Libertadores. “Es un error que sea una obsesión. La camada nuestra malacostumbró a la gante, no tiene que ser una obsesión. Si un objetivo de competir, llegar a una final y tratar de ganarla”.

“Es un objetivo, competir, ser mejor que el que te toque y llegar a la final. Nadie quiere jugar contra Boca, nos ha tocado un torneo que no es fácil, con rivales duros con trayectoria y experiencia. Ha sido una obsesión en este último tiempo, es un error quizás. Han hecho muy bien su trabajo, han sido campeones. Es decisión del club si seguís con un proyecto. Ojalá esté muchos años, pienso en el día a día, no me pongo plazos más allá de este torneo”. Fue más allá: “Es difícil ganar una Copa Libertadores, la última que ganó Boca fue en 2007, fue esquiva para la institución. Ojalá nos toque lograrla, pero mo hay que desmerecer todo lo demás. No es fácil levantar un torneo local, le ha tocado a River ganar copas internacionales y el torneo local le era esquivo. Ojalá podamos encauzar a nivel internacional”, finalizó.