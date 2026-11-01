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Resumen

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Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece también dirigieron en Sporting Cristal.
Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece también dirigieron en Sporting Cristal.
Por Marco Quilca León

La historia de Sebastián Beccacece y Jorge Sampaoli tuvo en el fútbol peruano uno de sus primeros capítulos y durante 13 años construyó una sociedad que parecía inseparable. Sin embargo, aquella amistad que nació entre entrenamientos, viajes y desafíos profesionales con el Sport Boys terminó rota. En una reciente entrevista con el diario Olé, el actual entrenador argentino reveló por qué dejó de hablar con quien alguna vez consideró un compañero de vida: “Yo no volví a hablar con él”.

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