La historia de Sebastián Beccacece y Jorge Sampaoli tuvo en el fútbol peruano uno de sus primeros capítulos y durante 13 años construyó una sociedad que parecía inseparable. Sin embargo, aquella amistad que nació entre entrenamientos, viajes y desafíos profesionales con el Sport Boys terminó rota. En una reciente entrevista con el diario Olé, el actual entrenador argentino reveló por qué dejó de hablar con quien alguna vez consideró un compañero de vida: “Yo no volví a hablar con él”.

El vínculo entre ambos comenzó en 2007, cuando Beccacece se sumó al cuerpo técnico de Sampaoli. Juntos pasaron por distintos equipos y vivieron experiencias que marcaron sus carreras. Una de ellas fue su etapa en Perú, cuando dirigieron a Sporting Cristal. Aunque aquella aventura no terminó como esperaban, significó un capítulo importante en una relación profesional que luego los llevaría a Universidad de Chile y a la selección chilena, con la que conquistaron la Copa América 2015.

Pero el primer quiebre llegó cuando Beccacece decidió iniciar su camino como entrenador principal y aceptó dirigir a Universidad de Chile en 2015, con su salida concretada para la temporada siguiente. La decisión no habría sido bien recibida por Sampaoli. “Cuando me fui a la U, él se había enojado. Cuando le dije que iba a empezar solo no le gustó”, recordó el argentino. A partir de entonces, la relación comenzó a tomar distancia, aunque todavía tendrían un último proyecto juntos.

BECACCECE Y CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON SAMPAOLI 👔🤚 ➡️ El DT, en diálogo con Olé, se sinceró y reflexionó sobre su vínculo con el entrenador 🗣️ "Yo no volví a hablar con él. Mi hija sí, es su ahijada. Fue al partido de Newell's con Talleres, estuvo con él, pero yo no" 🗣️ "Considero que se terminó una etapa de 13 años hermosos que he compartido con él donde realmente fue un compañero de la vida" 🗣️ "El fútbol nos juntó y vivimos cosas muy lindas, pero las cosas no terminaron bien" 🗣️ "Él estaba en Sevilla y lo llaman para la Selección. Me invita a participar, pero las cosas no terminaron bien, no salieron bien. Creo que lo mejor era terminar ahí ese vínculo. No he vuelto a hablar. Eso no quita lo vivido" 🗣️ "¿Si me podría tomar un café con él? Sí, claro. Tengo un gran cariño por sus hijos, eso no cambia, pero el vínculo de hermandad y cercanía no va a estar. Fue en un momento. Así como la vida te acerca, también te aleja" 🎙️ @catalinasarra 📹 @LucasBendayan — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2026

Ese reencuentro ocurrió en 2017, cuando Sampaoli asumió la dirección técnica de la selección argentina y convocó a su antiguo colaborador para acompañarlo rumbo al Mundial de Rusia 2018. Beccacece aceptó, pese a que ya había iniciado su propio recorrido como entrenador. “Yo fui por lealtad, la verdad es que no sentí ir, pero tanto me insistió para ir. Vi en esa invitación la posibilidad de decir: te acompañaré en este sueño de tu vida y después yo sigo mi camino”, explicó. Sin embargo, aquella experiencia terminó con la eliminación de Argentina ante Francia en los octavos de final y también marcó el cierre definitivo de su sociedad.

“Considero que se terminó una etapa de 13 años hermosos que he compartido con él, donde realmente fue un compañero de la vida. El fútbol nos juntó y vivimos cosas muy lindas, pero las cosas no terminaron bien”, reconoció Beccacece. Incluso contó que su hija mantiene el vínculo con Sampaoli, quien es su padrino, pero que él no volvió a conversar con el entrenador. “Tengo un gran cariño por sus hijos, eso no cambia, pero el vínculo de hermandad y cercanía no va a estar”, añadió.

Llegaron a uno de los grandes de Perú: Sporting Cristal.

Pese al distanciamiento, Beccacece no reniega de los años compartidos ni de lo que significó Sampaoli en su carrera. “A veces los finales son malos y no está mal”, resumió. Una amistad que nació en el fútbol, que encontró en Perú uno de sus primeros escenarios y que alcanzó su punto más alto con la selección chilena, pero que ni siquiera el último intento de volver a trabajar juntos pudo salvar.

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