La presencia de Sebastián Penco en la Liga 1 siempre fue destacada, puesto que respondía con goles con la camiseta de Sport Boys. Sin embargo, el delantero tomó un nuevo rumbo para este 2022 y ahora jugará en San Martín de San Juan, club de la segunda división de Argentina, en el cual ya supo brillar.

Tras los primeros días de pretemporada de su nuevo equipo, el atacante fue entrevistado por Olé y expresó su alegría por volver a la institución. “Estoy feliz de regresar. Me la paso conversando con la gente que trabaja aquí, recordamos los lindos momentos que viví, porque eso hizo que muchos pidan mi vuelta”, expresó el futbolista de 38 años.

“Voy a buscar el cuarto ascenso, ojalá pueda darse. Es un torneo complicado y habrá muchos rivales. Por eso, hay que ir poco a poco, aunque al hincha le digo que se suba a la ilusión”, agregó Sebastián Penco, quien logró subir a primera división con San Martín, Independiente y Almirante Brown.

“Intenté volver en otras oportunidades y no se dio. No me lo reproché y hoy la vida hace que tenga la opción de estar aquí, cumpliendo un segundo paso por el club, y eso me deja contento. Estoy entrenando con felicidad, porque me genera entusiasmo. Me dolió un poco mi salida (2013), que fue por el cambio de administración, pero son cosas que pasan en el fútbol”, agregó el delantero.

Finalmente, Sebastián Penco prometió entregar todo en la cancha y ayudar de la mejor manera a su equipo. “Si bien soy un ‘9′ que requiere ser asistido por sus compañeros, me comprometo a ayudar en todo lo que se necesite. Tengo mucha confianza en lo que se viene y me ilusiona jugar ante los hinchas”, explicó.

Sebastián Penco y su destacado paso en Sport Boys

A mediados del 2019, Sebastián Penco llegó a las filas de Sport Boys y de inmediato mostró sus grandes cualidades como goleador. En esa primera campaña con el club ‘Rosado’, el delantero anotó seis goles en 15 partidos y se convirtió en pieza clave del equipo, lo que ratificó en la temporada 2020.

En ese nuevo curso, el atacante infló las redes en 14 ocasiones durante las 20 apariciones que tuvo, siendo uno de los máximos artilleros de la Liga 1. Finalmente, en el 2021 tuvo el mismo número de encuentros disputados y solo marcó en seis ocasiones, pero fue vital para la clasificación del cuadro del Callao a la Copa Sudamericana.