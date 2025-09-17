El mediocampista uruguayo de la Universidad de Chile regresa a Matute, esta vez como rival de Alianza Lima por Copa Sudamericana.
Redacción EC
Redacción EC

abre en condición de local los cuartos de final de la ante la Universidad de Chile, que llega con un viejo conocido en La Victoria.

LEE TAMBIÉN: ¿Quiere ser peruano? Esto dijo el argentino Facundo Callejo sobre la posibilidad de nacionalizarse

Se trata del mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez, quien se vistió de blanquiazul durante la temporada 2024.

Fernanda Huapaya

A su llegada a la capital con la delegación chilena, el popular ‘Bigote’ ofreció unas breves declaraciones y destacó el buen momento internacional de Alianza Lima.

“Contento de volver, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza lo está haciendo bien este año”, comentó el futbolista de 33 años.

MIRA: Jorge Fossati sobre su continuidad: “El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados”

“Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos”, añadió Rodríguez.

Si bien no sería de la partida, su calidad es innegable y es una importante pieza de recambio para el entrenador argentino Gustavo Álvarez.

El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

