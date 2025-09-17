Alianza Lima abre en condición de local los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, que llega con un viejo conocido en La Victoria.

Se trata del mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez, quien se vistió de blanquiazul durante la temporada 2024.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

A su llegada a la capital con la delegación chilena, el popular ‘Bigote’ ofreció unas breves declaraciones y destacó el buen momento internacional de Alianza Lima.

“Contento de volver, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza lo está haciendo bien este año”, comentó el futbolista de 33 años.

“Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos”, añadió Rodríguez.

🎙️"Contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son los partidos de copa y más que Alianza lo está haciendo bien este año. Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos".



Sebastian Rodríguez, jugador de la U. De Chile.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/jz09e7QO9e — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 16, 2025

Si bien no sería de la partida, su calidad es innegable y es una importante pieza de recambio para el entrenador argentino Gustavo Álvarez.

El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.