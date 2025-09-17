Alianza Lima abre en condición de local los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, que llega con un viejo conocido en La Victoria.
Se trata del mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez, quien se vistió de blanquiazul durante la temporada 2024.
A su llegada a la capital con la delegación chilena, el popular ‘Bigote’ ofreció unas breves declaraciones y destacó el buen momento internacional de Alianza Lima.
“Contento de volver, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza lo está haciendo bien este año”, comentó el futbolista de 33 años.
“Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos”, añadió Rodríguez.
Si bien no sería de la partida, su calidad es innegable y es una importante pieza de recambio para el entrenador argentino Gustavo Álvarez.
El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.
