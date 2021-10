Tras estar en Colombia por varias semanas y desentendiéndose de sus compromisos con Boca Juniors, Sebastián Villa ha vuelto a los entrenamientos el elenco ‘Xeneize’. Luego de la última práctica, el jugador aprovechó para pedir disculpas y expresar su arrepentimiento.

“Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”, señaló.

El futbolista de 25 años se marchó a su país luego que expresara su enojo por una propuesta que el club argentino rechazó del Brujas de Bélgica para venderlo. Sin embargo, el jugador mencionó que regresó a Colombia porque su mamá estaba mal de salud y en rueda de prensa también habló al respecto.

“Tengo la mentalidad fuerte por lo que ha sucedido con mi madre (la operaron del corazón), eso me ayudó a tomar esa decisión que no me parece que haya sido correcta. Por eso estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué. Les pido disculpas a todas las personas que han creído en mí. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque”, expresó el jugador ‘xeneize’.

En ese sentido, Villa también se refirió sobre la posibilidad de emigrar en un futuro: “Siempre tuve el sueño de jugar en Europa. De pronto llegó una oportunidad que yo veía, pero parece que tomé una decisión que no era. Eso pasó. Estoy aquí para ponerle el pecho a la situación y entrenándome de la mejor manera desde que llegué, callado y aguantando todo lo que tenga que aguantar. Estoy aquí para aportar”.

El extremo mencionó que está disponible para volver a jugar con Boca Juniors siempre y cuando el entrenador Sebastián Battaglia lo decida. Es importante mencionar que la última vez que Villa vistió la camiseta de los ‘Xeneizes’ fue en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en Brasil. Esa noche sucedieron desmanes dentro del estadio y al futbolista lo suspendieron por 6 encuentros.

“Vengo trabajando muy bien desde que llegué. Si me toca jugar, voy a representar estos colores como lo he hecho desde que llegué. Siempre he dado el máximo por estos colores, por el club. Si me toca jugar, voy a dar el máximo por mis compañeros, por la gente que ha creído en mí. Por mi familia. Voy a demostrarlo en la cancha”, acotó.