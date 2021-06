¿Cómo ver el Brasil - Venezuela en directo vía DirecTV Sports ? El duelo entre brasileños y venezolanos abre la Copa América 2021 y se disputará en el estadio Mané Garrincha de Brasilia . Aquí te brindamos los links disponibles para ver este partido de fútbol en vivo , online y streaming desde cualquier dispositivo móvil. Además, te dejaremos distintos canales de TV, datos, estadísticas e historial de enfrentamiento entre ambas selecciones. El ‘Scratch’ es claro favorito para quedarse con la victoria, pero en frente tienen a una selección venezolana que ya dejó de ser el más débil del continente.

Brasil llega a una nueva edición de la Copa América como el gran favorito, no solo por su condición de local, sino también porque se encuentra en un espectacular momento con Tité al mando. Y es que la ‘canarinha’ es actual líder las Eliminatorias Qatar 2022 con pleno de victorias: 6 triunfos en 6 fechas disputadas, 18 puntos con 16 goles a favor y solo 2 en contra. El director técnico no se guardó y convocó a los mejores: Neymar, Firmino, Vinicius Junior y Everton, figura y goleador de Brasil en la Copa América 2021 .

Por su parte, Venezuela llega con un envión moralizador tras el último resultado que consiguió por las Eliminatorias Qatar 2022 . Los dirigidos por José Peseiro empataron 0-0 con Uruguay en Caracas y el DT sabe que ese resultado servirá para darle pelea a Brasil. “El empate de local es siempre malo para mí. Pero dadas las circunstancias de jugadores que no tenemos, puedo decir que estoy satisfecho con lo que hicimos”, señaló. Rescató la entrega de los seleccionados de la vinotinto más aún cuando tuvieron la baja de cinco jugadores titulares.

¿Cómo ver el Brasil - Venezuela por app móvil vía DirecTV Sports?

Es posible ver el Brasil - Venezuela en directo vía DirecTV Sports y también desde el app móvil en desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a DirecTV GO, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Últimos resultados de Brasil

10/09/20 | Brasil 5-0 Bolivia | Fecha 1

13/10/20 | Perú 2-4 Brasil | Fecha 2

13/11/20 | Brasil 1-0 Venezuela | Fecha 3

17/11/20 | Uruguay 0-2 Brasil | Fecha 4

4/06/21 | Brasil 2-0 Ecuador | Fecha 5

8/06/21 | Paraguay 0-2 Brasil | Fecha 6

Últimos resultados de Venezuela

10/09/29 | Colombia 3-0 Venezuela | Fecha 1

13/10/20 | Venezuela 0-1 Paraguay | Fecha 2

13/11/20 | Brasil 1-0 Venezuela | Fecha 3

17/11/20 | Venezuela 2-1 Chile | Fecha 4

03/06/21 | Bolivia 3-1 Venezuela | Fecha 5

08/06/21 | Venezuela 0-0 Uruguay | Fecha 6

¿A qué hora y cuándo juegan Brasil - Venezuela?

El partido está programado para este domingo 13 de junio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia . El compromiso es válido por la fecha 1 del grupo B de la Copa América 2021 . A continuación, los horarios por país y canales de transmisión para no perderte el compromiso.

Uruguay: 18:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: 18:00 horas por ESPN

Argentina: 18:00 horas por TyC Sports Play, TyC Sports y DirecTV Sports

Paraguay: 17:00 horas sin TV confirmada

Chile: 18:00 horas por DirecTV Sports y TNT Sports

Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 17:00 horas por DirecTV y TLT

Colombia: 16:00 horas por DirecTV Sports y Win Sports

Ecuador: 16:00 horas sin TV confirmada

Perú: 16:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y América TV

México: 16:00 horas por Sky Sports

Estados Unidos: 16:00 horas PT / 17:00 horas ET por TUDN, Fox Sports App