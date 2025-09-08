Universitario de Deportes alcanzó los octavos de final en la presente edición de la Copa Libertadores, luego de dejar en el camino a dos importantes clubes de Ecuador: Independiente del Valle y Barcelona S.C..
Precisamente, al club de Guayaquil logró vencerlo en ambos enfrentamientos, y así lo recuerda el entrenador Segundo Castillo en una reciente entrevista.
“Lo que dolió y costó más fue perder los juegos contra Universitario. Creo que se pudo hacer un poco más, pero los resultados no se dieron”, dijo a JC Sports Radio.
“Fue regular mi paso por ahí, ni tan malo ni tan bueno”, añadió el estratega de 43 años.
En el Grupo B, River avanzó en primer lugar con 12 puntos y Universitario segundo con 8 unidades, mismo puntaje que Independiente del Valle, pero con mejor diferencia de gol.
Quedarse sin competencia a nivel internacional y estar loejos de los primeros lugares del torneo ecuatoriano fue determinante para que la dirigencia del Barcelona S.C. decida reemplazar a Segundo Castillo.
