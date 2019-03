Seis formaciones ideales del Real Madrid y Barcelona de todos los tiempos

A pocos minutos de que empiece una nueva edición del clásico español, entre Real Madrid y Barcelona, decidimos ponerle un pequeño reto a un grupo de periodistas y a las dos peñas oficiales de ambos clubes en el Perú.

Las condiciones eran simples: elegir uno de los dos equipos y armar una formación con los 11 mejores jugadores de su historia. A gusto propio, sin importar si vio jugar al futbolista que eligió o solo escuchó rumores sobre él.

Puede encontrar el resultado en la galería al inicio de esta nota y, a continuación, algunas de las explicaciones que dejaron nuestros participantes.

El editor de la sección Deporte Total de El Comercio, Guillermo Oshiro, eligió al Barcelona y justificó su formación de la siguiente manera:

"Este no es un once de los jugadores más representativos en la historia del club catalán ni tampoco el mejor de su historia, es un equipo armado en base a mi propio paladar futbolístico. Por ello, salvo la presencia de Cruyff -el tótem barcelonista-, los otros diez son jugadores que vi y disfruté. Este juego también me permite modificar un tanto las funciones de algunos futbolistas para poder encajar a todos, y solo el obsoleto sistema de pirámide invertida (2-3-5) podría complacer mi fantasía de juntar a tanto crack. Dejo fuera al ‘Fenómeno’ Ronaldo por su corta estadía en el Nou Camp".

Al otro lado del campo, el también periodista de este Diario, Francisco Sanz, decidió tomar al cuadro blanco y armar una delantera letal con Di Stéfano, Raul y Cristiano Ronaldo por la siguiente razón:

"Aunque hoy prima el 4-4-2 y muchos somos partidarios de este sistema táctico, he tenido que utilizar un 4-3-3 -a la antigua- porque tanto monstruo ha jugado arriba en el Real Madrid a lo largo de su historia que había que hacerles espacio en el equipo titular. ¡Y han quedado fuera muchos! Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, Paco Gento y Ferenc Puskas son cuatro muestras. En realidad, hasta tres oncenas históricas de casi el mismo nivel podemos encontrar".

En el caso de la Peña Blaugrana de Lima y la Peña Madridista Perú Vikingo la respuesta al reto fue casi la misma: "Fue muy complicado ponernos de acuerdo, hay demasiados jugadores que dejamos afuera, pero estamos convencidos de que esta es una gran selección".

El periodista Ricardo Montoya se atrevió a armar una por lado, lamentablemente, por reglas del juego solo pudimos quedarnos con una. "La que he armado del Barcelona es un lujo por las estrellas que hay en cancha. Sin embargo, creo que en este caso la alineación del Real Madrid funcionará mejor como equipo", explicó.

Finalmente Talía Azcárate, ex futbolista y actual periodista de DirecTV, nos dijo: "Te daría una explicación del por qué de mi elección, pero estos nombres hablan por sí solos. Todos menos Koeman que son muy contemporáneos, porque de hecho son de los que más disfruté".

¿Qué opina de estas elecciones? ¿Está de acuerdo con las formaciones o cree que usted podría armar equipos aún mejores?