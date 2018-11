Selección alemana: Mesut Özil y un nuevo capítulo de su renuncia a Die Mannschaft

Este fin de semana, las ligas de casi todo el mundo detienen su competición para que los jugadores acudan a sus selecciones para disputar encuentros oficiales o amistosos internacionales. Pero, Mesut Özil no lo hará. Tras el último Mundial, el de Rusia 2018, renunció y ahora la selección de Alemania está a un paso del descenso en la UEFA Nations League.

Ahora, el volante de Arsenal reveló recientamente que su decisión de alejarse de Die Mannschaft está más firme que nunca.

En entrevista con el diario "Daily Mail", el ex Real Madrid reiteró que dejó la selección por ser víctima de la discriminación racial. Usando exactamente las mismas palabras que publicó en una carta cuando anunció su alejamiento.

"Soy alemán cuando ganamos, un inmigrante cuando perdemos", señaló Mesut, que asegura no estar resentido con nadie en la selección que dirige Joachim Low, donde tiene "muchos amigos".

La decisión de alejarse de la selección de Alemania le acarreó en muchas, aunque dijo no sentirse afectado. "No escucho lo que la gente diga de mí. No me afecta. Sé que hay gente que no me quiere, pero lo importante es lo que piensen las personas en mi círculo íntimo".

Özil y la selección de Alemania viven momentos muy distintos. El volante está intratable con Arsenal, tanto en la Premier League como en la Europa League, mientras que los 'panzers' son últimos del Grupo 1 de la Liga A y un empate este 19 de noviembre ante Holanda, lo manda al descenso en la UEFA Nations League.

LEE TAMBIÉN...