Era el último partido mundialista de Messi, el del récord de presencias. Era el encuentro que podía poner a Mbappé, con casi 24 años, a la altura de Pelé y su bicampeonato mundial. Argentina manejó el partido de forma excelsa hasta los 80 minutos, con un gol de Leo y otro de Di María, el predestinado en las finales. Pero apareció Kylian, el francés que creció admirando a Cristiano Ronaldo y apunta a dominar el fútbol por los próximos diez años, para empatarlo en dos jugadas. Los dos tiempos extras de quince minutos también tuvieron emociones: gol con suspenso de Messi, respuesta de Mbappé. La increíble atajada del Dibu Martínez ante el disparo de Kolo Muani en los segundos finales. Y los penales, ni hablar.

¡Qué final! Para los neutrales, un deleite. Para los involucrados, un martirio. Pero…¡Qué final! Tuvo de todo. En la previa, el pasado y presente del deporte versus el presente y futuro. Messi y Mbappé, dos compañeros en el París Saint Germain que, más allá de compartir vestuario, luchaban por un sueño: ganar el trofeo dorado en Qatar. Y al final fue Lionel es consagrado, el elegido, el que pasea por las calles de Buenos Aires cargando el único título que le faltaba para proclamarse como el mejor de todos los tiempos.

Messi levantando la copa del mundo en Qatar. Foto: EFE

Para cerrar la historia, gracias al 3-3, Qatar 2022 será recordado como el Mundial con más goles en la historia. Puede ser que el récord se derrumbe en el 2026, puede ser que no. Pero de momento lo es. Un torneo que nunca dejó de ser polémico por todo lo que pasó a su alrededor, pero que en el campo nos dejó partidazos y grandes sorpresas como las hazañas de Marruecos, Japón y Corea del Sur.

La pregunta que todos se hacen en estos momentos de éxtasis es: ¿fue la mejor final en la historia de los mundiales? ¿Sobrepasa grandes hazañas como el “Milagro de Berna” en 1954 en el que Alemania remonta y vence a la Hungría de Puskas y Kocsis, o al “Maracanazo” de 1950 que no fue el partido definitorio pero sí le dio el título a Uruguay derrotando a Brasil?

Para dimensionar un poco lo que vivimos el domingo, conversamos con tres especialistas: un historiador y dos periodistas que cubrieron mundiales. A continuación mostraremos sus respuestas para concluir, aunque claro, todo es subjetivo. Dependerá mucho de quién haya visto el partido.

¿Fue la mejor final de todas?

Juan Presta es un periodista argentino de largo recorrido. Su primer Mundial fue el de Inglaterra 1966; es decir, contando Qatar 2022, vio 15 mundiales. Como hombre de prensa cubrió España 82, México 86, Estados Unidos 94 y Francia 98; incluso en 1986 se encargó de escribirle unas especies de columnas a Diego Armando Maradona en el diario “Tiempo Argentino”. Fue las manos de ‘D10s’.

“Lógicamente esto es muy subjetivo. El “Milagro de Berna” fue sorpresivo porque el ballet azul de Hungría venía de golear a Alemania y el “Maracanazo” también porque Brasil era amplio favorito. Sin embargo, partido dramático como este yo nunca ví en una final del Mundo. Argentina ganaba 2 a 0 y parecía que iba a golear, pero Francia empató en un minuto. Después el alargue con Argentina poniendo el 3 a 2 a falta de 5 minutos y otra vez penal y empate. Me parece que fue la mejor, por lo menos en dramatismo”, nos dice desde Argentina, en medio de las celebraciones, Presta.

El historiador peruano Antenor Guerra García, autor de tres libros de oro que hablan sobre nuestro fútbol, va por la misma línea que Presta. “Veo mundiales desde 1970. A partir de esa justa que se llevó a cabo en México, y durante todos estos años, ese mundial era mi favorito en todo: fútbol excelso, figuras legendarias como Pelé y compañía, partidos épicos como el Italia vs. Alemania, una final colorida y plena de goles, etc. Sin embargo, ahora no tengo la menor duda de que el Mundial de Fútbol de Qatar es el mejor que he visto durante mis más de 50 años de afición futbolera” , afirma.

😍 Kylian, Leo, ¡GRACIAS por habernos regalado la MEJOR final en la historia de los Mundiales! #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/DmJUL2vU6P — DSports (@DSports) December 18, 2022

“Mi elección no se basa solo en la final, que tuvo de todo: juego, dinámica, precisión, intensidad, vértigo, emoción, suspenso y los dos mejores jugadores de la actualidad enfrentados, deslumbrando, anotando goles y compitiendo para obtener la gloria. También se basa en el nivel de calidad visto en la mayoría de los encuentros de la fase de grupos; todos los partidos de octavos, cuartos, semis y hasta el encuentro por el tercer lugar que suele ser aburrido. Por eso y muchas cosas más me quedo con la final y con todo el Mundial de Qatar”, añade.

Pedro Canelo es un periodista de esta casa editora. Tiene algunos flashes de México 86, el Mundial que consagró a Diego Maradona como patrimonio de la humanidad, y cubrió los últimos mundiales, incluso el que vio el retorno de la selección peruana después de 36 largos años.

“Creo que en caliente, luego del partido del domingo, prácticamente hubo un comentario unánime que estábamos ante la mejor final de todos los tiempos. Pero ya dos días después, con un análisis un poco más frío, creo que lo más exacto es decir que hemos estado ante la mejor final que la mayoría de nosotros podemos recordar. De los últimos 30 años, creo que la final del domingo es la mejor y con distancia. Pero si nos remontamos al del 86 o más atrás, podemos polemizar” , señala.

“Creo que esta final por lo menos está en el podio de las tres mejores de todos los tiempos. Yo seguiría con que es la mejor, pero también reconozco que estoy con un pequeño vacío de archivo histórico porque no tengo un registro muy amplio a pesar de que uno puede buscar porque básicamente estamos en otros tiempos, más que nada uno habla de esas finales desde las crónicas de aquel tiempo, pero esta final del 2022 creo que está muy cerca de ser la mejor de la historia”, agrega.

Determinar si fue o no la mejor final de la historia de los mundiales dependerá de quién lo diga. Eso sí, el Argentina vs. Francia tuvo de todo para ser recordada como una de las mejores puestas en escena, con los protagonistas en su mejor papel. Y la película con un final feliz: Lionel Messi alzando la copa que está hecha a su medida pero que le fue esquiva cuatro veces.





