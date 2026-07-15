Por Marco Quilca León

Hay frases que desafían el paso del tiempo. Cambian los protagonistas, los escenarios y hasta las generaciones de futbolistas, pero conservan el mismo sentido. A 40 años del partido más emblemático de la historia de los Mundiales, Lionel Scaloni pronunció unas palabras que remitieron inevitablemente a Carlos Salvador Bilardo. Antes de enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, el entrenador argentino buscó quitarle dramatismo al duelo: “Es un partido de fútbol, no hay que buscarle otra cosa”.

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