Hay frases que desafían el paso del tiempo. Cambian los protagonistas, los escenarios y hasta las generaciones de futbolistas, pero conservan el mismo sentido. A 40 años del partido más emblemático de la historia de los Mundiales, Lionel Scaloni pronunció unas palabras que remitieron inevitablemente a Carlos Salvador Bilardo. Antes de enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, el entrenador argentino buscó quitarle dramatismo al duelo: “Es un partido de fútbol, no hay que buscarle otra cosa”.

El mensaje no cayó bien en todos los sectores de la afición. En redes sociales hubo quienes recordaron la Guerra de las Malvinas y consideraron que el encuentro trasciende lo deportivo. Sin embargo, la postura de Scaloni tiene un antecedente casi calcado. En la antesala del histórico Argentina-Inglaterra de México 1986, Bilardo también intentó separar el fútbol de cualquier componente político.

SCALONI DT: "CON INGLATERRA ES SOLO UN PARTIDO DE FÚTBOL"



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“No hay política, es solo un partido de fútbol”, afirmó el entonces seleccionador nacional, apenas unos días antes de aquella inolvidable tarde en el Estadio Azteca. La coincidencia no termina allí. Diego Armando Maradona, quien terminaría escribiendo una de las páginas más gloriosas del deporte argentino con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, también evitó alimentar el componente extrafutbolístico. “Yo de política no hablo. Yo juego al fútbol”, respondió cuando fue consultado sobre el significado del partido.

Las declaraciones de Bilardo y Maradona no eliminaron la carga emocional que rodeaba ese enfrentamiento. Era imposible hacerlo apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas. Pero sí marcaron una línea institucional: la Selección Argentina competiría desde el fútbol y no desde el discurso político. Cuarenta años después, Scaloni parece recorrer exactamente el mismo camino.

La Selección antes del partido con Inglaterra en el '86

-Bilardo: "No hay política, es solo un partido de fútbol"

-Maradona: "Yo de política no hablo. Yo juego al fútbol"



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El entrenador campeón del mundo sabe perfectamente lo que representa Inglaterra para el imaginario futbolero argentino. También conoce el peso simbólico de una rivalidad alimentada por la historia, las Copas del Mundo y un conflicto bélico que dejó una huella imborrable. Sin embargo, eligió colocar el foco exclusivamente en el partido.

No es la primera vez que Scaloni privilegia la serenidad sobre la grandilocuencia. Desde que asumió la selección en 2018, construyó un liderazgo basado en la calma, la mesura y la ausencia de declaraciones estridentes. Incluso en los momentos de mayor presión, su discurso rara vez abandona el terreno futbolístico.

En ese aspecto, las similitudes con Bilardo resultan más profundas de lo que parecen. Aunque sus estilos tácticos sean diferentes y pertenezcan a épocas completamente distintas, ambos entendieron que el entrenador también administra emociones. Bilardo buscó evitar que sus jugadores cargaran con un peso adicional antes del partido más esperado del Mundial de 1986. Scaloni intenta hacer exactamente lo mismo con un plantel que vuelve a encontrarse con Inglaterra en una instancia decisiva.

La FIFA confirmó que Argentina utilizará su indumentaria alternativa frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Scaloni va por el récord de Bilardo

Las coincidencias también aparecen cuando se observa el recorrido de ambos al frente de la Albiceleste. Bilardo conquistó el Mundial de 1986 y regresó a otra final en Italia 90, convirtiéndose en el primer entrenador argentino en disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Scaloni ya levantó el trofeo en Qatar 2022 y ahora está a un paso de igualar ese logro. Si derrota a Inglaterra, clasificará a una nueva final mundialista y alcanzará el récord que hasta hoy pertenece exclusivamente al ‘Doctor’.

El técnico nacido en Pujato ya escribió varias páginas históricas. Superó a César Luis Menotti en cantidad de victorias oficiales al frente de la selección argentina y quedó apenas por detrás de Bilardo entre los entrenadores más exitosos de la historia de la Albiceleste. Una nueva clasificación a la final reforzaría aún más ese legado.

Lionel Scaloni salió campeón en el primer Mundial que dirigió como técnico de Argentina: Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Sin embargo, existe otra semejanza menos visible. Bilardo heredó una selección cuestionada antes de México 86. Scaloni también asumió en medio de las dudas tras el fracaso de Rusia 2018. Ninguno llegó con el respaldo unánime del ambiente. Ambos construyeron sus equipos desde el trabajo silencioso y terminaron transformando la desconfianza inicial en una etapa dorada para el fútbol argentino.

Ahora, el destino vuelve a cruzar sus caminos a través de Inglaterra. La historia, claro está, nunca se repite exactamente igual. Maradona ya no está para decidir un Mundial con una obra maestra imposible de imitar. El fútbol cambió, las reglas evolucionaron y el contexto internacional es completamente distinto. Pero algunas imágenes parecen resistirse al paso del tiempo.

(Fotos: Agencias/Archivo)

Un entrenador argentino sentado frente a los micrófonos intentando desactivar un clima que amenaza con desbordar lo futbolístico. Un rival llamado Inglaterra. Una semifinal del Mundial. Y un país entero esperando otra noche inolvidable.

Hace cuarenta años, Bilardo pidió que el partido se jugara únicamente dentro de la cancha. Scaloni acaba de hacer lo mismo. El desenlace todavía es una incógnita, pero la historia ya encontró un nuevo punto de encuentro entre los dos técnicos campeones del mundo que marcaron una época en la selección argentina.

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