Selección argentina: la curiosa medida de Ruggeri para traer a Ricardo Gareca

Después de la frustrante eliminación de Argentina en Rusia 2018, se ha empezado a especular una serie de nombres para que puedan suplir a Jorge Sampaoli. Uno de ellos es el de Ricardo Gareca, entrenador que llevó a Perú a un Mundial luego de 36 años.



A pesar que Jorge Sampaoli sigue siendo el responsable técnico de Argentina, en la AFA están buscando la manera para que se desvincule del equipo. En caso se diera ese panorama, Ricardo Gareca asoma como candidato fuerte para enfundarse el buzo albiceleste.



Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo con Argentina y actual panelista de FOX Sports, está a favor de la llegada de Ricardo Gareca, que es un gran amigo personal. No lo tiene como primera opción, pero lo mantiene en el podio de elegidos. Es más, si por él fuera, hasta montaría todo un operativo para "encerrarlo" en el comando técnico.



"Si el Cholo no va, si Gallardo no va, a [Ricardo] Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza. Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro", dijo a modo de broma el popular 'Cabezón' ante las cámaras de FOX Sports.



La opción de que Ricardo Gareca se convierta en el nuevo director técnico de Argentina no es descabellada. De acuerdo con la prensa local es una opción dentro de la AFA, pero un tanto remota a comparación del 'Cholo' Simeone y el 'Muñeco' Gallardo.



Aun así, el 'Tigre' se siente capaz de asumir tal reto. Lo dio a entender en la última rueda de prensa en Perú, en donde aseguró que "es muy gratificante desde todo punto de vista" de que su nombre esté ligado con el futuro de Argentina.