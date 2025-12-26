Emiliano 'Dibu’ Martínez volvió a generar impacto con una frase contundente sobre la naturaleza extrema de una Copa del Mundo. En un repaso sobre su rol clave en la histórica consagración argentina en Qatar 2022, el arquero aseguró para DSports: “El Mundial es matar o morir, claramente es eso. Y yo prefiero matar antes que morir”, subrayando la mentalidad ganadora que lo caracteriza en instancias decisivas.

Martínez, fundamental en las tandas de penales que llevaron a Argentina a la gloria, explicó que en un Mundial todo toma una dimensión límite, donde cada partido y cada momento decisivo pueden definir destinos. Con esa visión, el guardameta reforzó su compromiso y ambición de ir siempre por la victoria, incluso en las situaciones más tensas.

Más allá de ese momento, el Dibu también hizo hincapié en la diferencia entre su actitud dentro de la cancha en torneos como un Mundial y su comportamiento habitual en la vida cotidiana, destacando que lo competitivo aflora cuando están en juego los objetivos máximos de una Selección.

Y mirando hacia adelante, el arquero argentino prometió que si Argentina vuelve a definir un Mundial por penales en 2026 y logra el título, él repetirá su celebración característica, asegurando que estará listo para bailar otra vez si la Albiceleste se consagra campeona.