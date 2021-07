Conforme a los criterios de Saber más

Diego Penny puede tener tantos detractores como años en el fútbol rentado, pero una de sus cualidades innegables es la de ser un innato atajador de penales. Apela a su imponente figura de un metro noventa y siete para achicar el arco a sus rivales, aunque jura que su mayor virtud es la fortaleza mental. Eso sí, siempre estudia concienzudamente a sus rivales. El ex arquero de la selección peruana y actual guardameta de Universidad San Martín, recuerda en esta nota su épica atajada a Diego Forlán desde los doce pasos en el Centenario.

Además, nos conversa sobre el argentino “Dibu” Martínez y el italiano Gianluigi Donnarumma, dos recientes figuras de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. Por su puesto, elogia a Pedro Gallese en la selección y admite que aún trabaja –con 37 años- para estar listo ante un posible llamado a la bicolor.

—¿Para atajar penales prevalece la experiencia, físico, técnica o la mentalidad?

Para mí tiene que ver con el trabajo mental. Por ejemplo: si hablamos de “Dibu” Martínez, es súper joven, igual Gianluigi Donnarumma. No es un tema que, mientras más grande seas, más penales vas atajar. Es más un trabajo mental. Tiene que ver cómo estudias al jugador , según el partido, son muchas variantes. Los penales siempre serán una ruleta, el atacante tiene la de ganar, pero ahí está la capacidad del arquero en ganar esos momentos.

—Se cuestionó mucho la actuación del golero argentino Emiliano Martínez en los penales ante Colombia. ¿Qué te pareció?

Los que cuestionaron la actuación de Martínez parece que nunca han pisado una cancha . No le faltó el respeto a nadie nunca. Lo que habló fue para bajonear al rival y no es conducta antideportiva en lo absoluto. Simplemente es ganar a la boquilla y tratar que el rival se amilane. Y resultó, ya que atajó tres penales.

—¿Apelas a la boquilla con tus rivales en los penales?

No, yo hago más movimientos de cuerpo, de brazo, como para confundir un poco, poner nervioso al rival. Soy muy alto y cuando abro los brazos, varios me han dicho que se ve el arco más chico, en una definición. Trato de usar la extensión de brazos, pero un buen pateador de penales no se amilana ante nadie. También es un poco de suerte, tienes que entrenarte mentalmente. Es una suma de todo.

—En la Eurocopa, también fue determinante el arquero italiano Gianluigi Donnarumma para el título…

Es un arquero joven. Hoy es arquero del PSG. Llevó a su equipo a ser campeón de la Eurocopa con buenos partidos. Tiene mucho camino por recorrer, es bueno ver arqueros jóvenes de ese nivel. Es un arquero grande, el tamaño es importante en países del primer mundo. Allá lo valoran mucho.

—Cueva volvió a fallar un penal. ¿Es un tema mental?

El tiro penal fue bueno, pero obviamente lo van a criticar por fallarlo. El arquero sacó una tremenda mano, leyó bien el remate. Estoy seguro que seguirá pateando. Es un jugador de fútbol y un profesional.

—¿A quién te gustaría atajar un remate desde los doce pasos?

Con sinceridad a Messi o Neymar. Sería grandioso, pues son grandes pateadores de penales. Neymar mira mucho al arquero, hasta el último.

—¿Cuál es el balance de Perú en la Copa América?

Perú tuvo un gran campeonato, el balance final fue positivo. Fue de menos a más. Ante Brasil, en el primer partido, fueron superados, pero no fue igual en la semifinal, que fue pareja. Es importante que hayan salido nuevos jugadores, como Raziel García, Marco López, Jhilmar Lora. Hay que estar contentos, pues el universo de futbolistas está creciendo en el Perú.

—¿Pedro Gallese respondió a las expectativas en la Copa América?

Él en las Copa América siempre tiene actuaciones importantes. Es un arquero muy regular, eso le permite ser el número uno en el Perú y con una gran oportunidad en otros mercados, que en otros países lo empiecen a ver. Es un arquero de selección y, obviamente, que muchos equipos necesitan un portero de la confianza que transmite Pedro. Esperemos le siga yendo bien, la competencia está ahí. Lo bueno es que el profesor Ricardo Gareca sigue viendo a todos los arqueros que participan en el medio local.

—¿Sigues ilusionado con volver a la selección?

Sí. Yo no le cierro las puertas a la selección, sigo vigente y dando lo mejor con San Martín. He sido nombrado el mejor arquero de la Liga 1, así que estoy súper contento, pues se ve reflejado en el trabajo del equipo. Respeto la decisiones. El técnico es quien decidirá, pero siempre dijo que la edad no es determinante.

—¿André Carrillo, junto a Yotún y Lapadula, fueron los jugadores que más destacaron?

André hace tiempo que ya agarra una maduración futbolística. En lo técnico y táctico es un jugador importante para lo que el profesor necesita en la selección y él tiene que seguir en ese nivel de la Copa América, pues lo necesitamos. Ahí se dan cuenta que él no necesita jugar en la Premier o en la Bundesliga para tener buen nivel. André lo ha demostrado. En el caso de Yotún, sí, es otro de los abanderados de la selección. Siento que está para ir a otro fútbol, tiene todo muy claro. Está en una edad muy importante en su carrera. Yo, en lo personal, estoy muy contento por lo que está haciendo.

—Gianluca Lapadula se adaptó rápido a la idea del juego con goles y asistencias. ¿Qué te pareció su labor?

Lapadula está jugando para el equipo, se ha complementado muy bien. Acá lo importante no es que uno reemplaza al otro, ni que hay un recambio, sino que el universo de jugadores aumentó. Contra Uruguay, queremos a Paolo Guerrero en su mejor forma, y contra Venezuela, que Lapadula ya puede estar apto por haber cumplido su suspensión, que se complementen, sería lo mejor para la selección. Escucho a mucho sobre el recambio, pero Paolo Guerrero sigue vigente.

—¿Apuestas por ver una dupla Lapadula-Guerrero en las Eliminatorias?

Si Perú juega con dos puntas o uno, sea al sistema de juego a emplear, ya lo determinará el entrenador, según lo que necesite o según el rival. Nosotros tenemos que seguir apoyando desde el lugar que estamos.

