Edgardo Bauza ha puesto punto final a su carrera como entrenador de fútbol. La noticia fue anunciada este viernes por Gustavo Lescovich, representante del profesional de 63 años. El ‘Patón’, como le conocen, estuvo al borde de la cancha por última vez en 2018 en Rosario Central, club que defendió en su tiempo como futbolista.

“El ‘Patón’ está en Rosario. Ahora vuelve a Quito la semana que viene. Si Dios quiere, el lunes lo voy a ver. ¿Sí está para dirigir? No, no... El ‘Patón’ ya dejó de trabajar, no trabaja más. Su último paso en Central, que fue lo que él quería, lo cumplió y ya con eso se retiró”, explicó el agente en una entrevista en el canal TNT Sports.

Bauza arrancó su trayectoria como DT en Rosario Central, institución en la que tuvo un par de etapas. En la primera, el técnico llevó a los ‘Canallas’ hasta las semifinales de la Copa Libertadores 2001, pero perdió frente a Cruz Azul. Más adelante, en la segunda, el preparador ganó la Copa Argentina 2018.

San Lorenzo se despidió de Edgardo Bauza. (Foto: Captura)

El ‘Patón’ Bauza también tuvo su revancha en el máximo torneo continental de clubes. En 2008, el estratega argentino llevó a Liga de Quito a conquistar el ansiado trofeo frente a Fluminense. Mientras que, en el 2014, el timonel también lideró a San Lorenzo rumbo al título del mismo campeonato tras vencer a Nacional de Paraguay.

De hecho, el ‘Ciclón’ no dudó en recordar el entrenador mediante las redes sociales: “”¡Gracias eternas, ‘Patón’!”, dice la publicación que muestra al Edgardo levantando el trofeo de la Libertadores, la única en la historia del conjunto de Boedo.

Edgardo Bauza entrenó a Sporting Cristal entre 2004 y 2005. (Foto: GEC)

La carrera de Bauza tuvo más. El 5 de agosto de 2016 fue designado técnico de la selección argentina tras la renuncia de Gerardo ‘Tata’ Martino. Sin embargo, el tiempo del estratega rosarino duró apenas siete meses y obtuvo un récord de tres partidos ganados, dos igualados y tres perdidos.

El ‘Patón’ Bauza también tuvo experiencias con las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita. Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe fueron los otros clubes que comandó en su país. Fuera de él, el DT de 63 años pasó por Sporting Cristal de Perú (ganó el Clausura del 2004), Sao Paulo de Brasil y Al-Nassr de Arabia Saudita, donde apenas dirigió tres partidos.