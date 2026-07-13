Por Redacción EC

Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial.

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