Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial.

En este contexto, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas difundió un comunicado en el que pidió vivir el duelo como un evento deportivo y no confundirlo como un reclamo por la soberanía de las islas.

La Federación reconoció la gran carga histórica de un duelo entre ambas naciones, pero también indicó que no es una revancha de la guerra de 1982.

“La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, se puede leer.

“Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria“, agregaron.