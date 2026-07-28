El espectacular rescate al Dibu Martínez en su pueblo y un premio soñado de la Albiceleste.
El espectacular rescate al Dibu Martínez en su pueblo y un premio soñado de la Albiceleste.
Por Marco Quilca León

Lo que comenzó como una simple recorrida en moto por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una historia inolvidable para Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro. Ambos salieron con la esperanza de cruzarse con Emiliano “Dibu” Martínez, quien tiene un campo en la zona, pero jamás imaginaron que terminarían ayudando al arquero de la selección argentina a salir de una complicada situación en medio del barro.

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