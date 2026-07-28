El espectacular rescate al Dibu Martínez en su pueblo y un premio soñado de la Albiceleste.

Lo que comenzó como una simple recorrida en moto por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una historia inolvidable para Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro. Ambos salieron con la esperanza de cruzarse con Emiliano “Dibu” Martínez, quien tiene un campo en la zona, pero jamás imaginaron que terminarían ayudando al arquero de la selección argentina a salir de una complicada situación en medio del barro.

Las intensas lluvias habían dejado los caminos prácticamente intransitables. Martínez había intentado auxiliar a un amigo cuya camioneta se había quedado atascada, pero terminó corriendo la misma suerte. “Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. No lo podía creer”, recordó Albarracín. Padre e hijo se acercaron para saludarlo y enseguida se sumaron al rescate. Leonardo utilizó una navaja para cortar los nudos de las lingas, mientras el resto de su familia llevó una pala y otro cable de remolque. Incluso el propio arquero fue hasta su casa para buscar un pequeño tractor que resultó decisivo.

Después de más de tres horas de trabajo, lograron sacar las dos camionetas. “Nos dijo que lo habíamos salvado”, contó Leonardo, quien destacó la sencillez del campeón del mundo. “La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo”, relató sobre el encuentro con el guardameta del Aston Villa.

Cuando todo parecía terminado, llegó el momento más emotivo. Albarracín aprovechó para pedirle que firmara una camiseta de la selección argentina y un póster de la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final de Qatar 2022. Martínez accedió con una sonrisa y, cuando ya se despedía, volvió sobre sus pasos, se quitó el camperón oficial de la Albiceleste y se lo regaló. “Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, confesó Leonardo, protagonista de una historia que demuestra que, a veces, los héroes también necesitan ser rescatados.

*********

SOBRE EL AUTOR