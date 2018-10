Selección argentina: Higuaín tomó una decisión sobre su futuro con la albiceleste

Después de la Copa del Mundo, Gonzalo Higuaín no ha sido llamado a la selección argentina que, por ahora, es dirigida por Lionel Scaloni, entrenador de la Sub 20 que ejerce de principal en la absoluta de forma interina.

Al igual que el 'Pipita', otros tantos futbolistas llamados "consagrados", como Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, entre otros, no formaron parte de las convocatorias en las fechas de FIFA de setiembre y octubre.

Entonces, ¿Gonzalo Higuaín dejará definitivamente la selección argentina? El padre del delantero del AC Milan, Jorge Higuaín, se ha referido al futuro de su hijo con el equipo nacional en entrevista con 'FOX Sports Radio'.

"¿Por qué no va a querer jugar? Más vale que quiere. Se critica al tipo que erra y tiene presencia en el área. Si juegas en la mitad de la cancha siendo nueve, no te van a criticar por errar goles", indicó y confirmó que el atacante está dispuesto a pegar la vuelta.

Por otro lado, Jorge reconoció que Gonzalo Higuaín no destacó en Rusia 2018. "No hizo un buen Mundial", señaló y todavía no comprende la suplencia de su hijo e Agüero en octavos del certamen. "Por qué dos goleadores estuvieron sentados en el banco de suplentes ante Francia", se preguntó.