Selección argentina: Jorge Sampaoli tendrá noticias sobre su futuro a finales de mes

Daniel Angelici, vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), concedió una entrevista a 'TyC Sports' y realizó un análisis sobre el trabajo de Jorge Sampaoli con la selección argentina en la Copa del Mundo.

El directivo ha pedido paciencia a toda la afición argentina por el resultado conseguido en Rusia 2018. "No hay que cortar el hilo por lo más fino. Veremos si el problema son los técnicos o si es necesario un recambio generacional", indicó.

"Tenemos que acostumbrarnos a apurarnos por los plazos. Si seguimos apurando y no pensamos vamos a encontrar siempre los mismos resultados. Si tomamos el atajo de siempre que es echar al técnico vamos a volver a fracasar", añadió el directivo.

Angelici rescató aspectos positivos del trabajo realizado por Jorge Sampaoli con Argentina. Aunque duda porque el seleccionador también cometió muchos errores durante el proceso que terminó en el Mundial.

"Yo tengo una opinión encontrada. Hay cosas de Jorge (Sampaoli) que me gustan y por eso lo fui a buscar y hubo otras que no me gustaron durante su proceso, que lo he hablado con él personalmente", sostuvo.

Respecto al futuro del DT en la 'Albiceleste', el exdirectivo de Boca Juniors aseguró que ya tienen un plazo determinado para anunciar una decisión final. "La situación de Sampaoli la vamos a definir a fin de mes", puntualizó.