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Resumen

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El defensor dejó olvidado su teléfono en el gimnasio y el arquero argentino encontró la oportunidad perfecta para hacerle una broma.
El defensor dejó olvidado su teléfono en el gimnasio y el arquero argentino encontró la oportunidad perfecta para hacerle una broma.
Por Marco Quilca León

Facundo Medina dejó su celular en el gimnasio de la concentración de la selección argentina y Emiliano ‘Dibu’ Martínez no dejó pasar la oportunidad. El arquero encontró el teléfono de su compañero y, en lugar de simplemente devolvérselo, decidió utilizarlo para grabarse bailando al ritmo de una canción que sonaba en el lugar. La escena quedó registrada en el dispositivo y luego llegó a las redes sociales.

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