Facundo Medina dejó su celular en el gimnasio de la concentración de la selección argentina y Emiliano ‘Dibu’ Martínez no dejó pasar la oportunidad. El arquero encontró el teléfono de su compañero y, en lugar de simplemente devolvérselo, decidió utilizarlo para grabarse bailando al ritmo de una canción que sonaba en el lugar. La escena quedó registrada en el dispositivo y luego llegó a las redes sociales.

La situación ocurrió durante la concentración de la Albiceleste en Ezeiza, en medio de los entrenamientos previos al amistoso ante Benín. Martínez estaba acompañado por un preparador físico cuando tomó el celular de Medina, activó la cámara y comenzó a bailar. Minutos después, el defensor recuperó su dispositivo y descubrió la inesperada grabación que había dejado el arquero.

El propio Medina decidió compartir el video en sus redes sociales y se tomó con humor la ocurrencia de su compañero. “Dejas el teléfono en el gimnasio y pasa esto...”, escribió el defensor al publicar las imágenes. El video rápidamente comenzó a circular y volvió a mostrar el ambiente distendido que existe dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Facu Medina dejó el celular en el gimnasio y el Dibu hizo el resto... 🕺 https://t.co/hNzrZIOYK7 — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026

La broma del ‘Dibu’ llegó en un momento especial para la selección argentina. El plantel se encuentra reunido en Ezeiza para preparar el último amistoso de Messi con la camiseta albiceleste, frente a Benín, y las últimas horas estuvieron marcadas por distintos momentos de camaradería entre los futbolistas. El propio Martínez también mostró en sus redes sociales detalles de la concentración y del tradicional asado del equipo.

Así, Medina terminó siendo el protagonista involuntario de una de las escenas más divertidas de la concentración. Su descuido en el gimnasio le dio al ‘Dibu’ la posibilidad de hacer una de sus clásicas bromas y dejar un recuerdo inesperado en el celular del defensor. Una pequeña anécdota que refleja el buen clima que vive la selección argentina antes de una jornada especialmente emotiva por la despedida de Messi.

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