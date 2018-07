Selección argentina: Matías Almeyda se siente preparado para entrenar a la Albiceleste

Luego de obtener títulos importantes con las Chivas de Guadalajara, Matías Almeyda aseguró que se siente listo para tomar las riendas de la selección argentina, equipo que no cuenta con un responsable técnico tras la salida de Jorge Sampaoli por el fracaso en el Mundial Rusia 2018.

“Hay momentos y los momentos llegan, si nosotros somos entrenadores estamos preparados para eso”, dijo Matías Almeyda en una entrevista con la cadena "TyC Sports".

“¿Quién no se muere por dirigir a la selección? No hemos podido conseguir cosas importantes como jugadores y obviamente que hay una espina y está el deseo con amor y con pasión para poder aportar nuestro granito de arena”, agregó el ex integrante de la selección argentina que participó en los Mundiales 1998 y 2002.

A su vez reconoció que existen entrenadores que aceptarían el desafío con total honor y otros que pueden hacerse a un lado por lo complicado que está el panorama. Pero él iría hasta "nadando".

“Otros iríamos nadando o corriendo porque sentimos una pasión muy grande por nuestro país, por nuestra selección”, subrayó con mucho entusiasmo Matías Almeyda.

Vale precisar que el último candidato de la AFA para asumir la dirección técnica de la selección argentina es Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors que es del agrado de Daniel Angelici, vicepresidente de la cúpula albiceleste y presidente del conjunto xeneize.