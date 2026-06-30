Nicolás Tagliafico y el momento viral con Lautaro Martínez por su álbum del Mundial 2026: “Pégala bien” | VIDEO. (Foto: AFP)
Nicolás Tagliafico y el momento viral con Lautaro Martínez por su álbum del Mundial 2026: “Pégala bien” | VIDEO. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Nicolás Tagliafico llevó su obsesión por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 hasta la concentración de Argentina. El defensor protagonizó un divertido momento junto a Lautaro Martínez y otros integrantes de la ‘Scaloneta’, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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