Nicolás Tagliafico llevó su obsesión por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 hasta la concentración de Argentina. El defensor protagonizó un divertido momento junto a Lautaro Martínez y otros integrantes de la ‘Scaloneta’, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video se observa a los jugadores compartiendo un momento de descanso mientras completan la colección oficial del torneo. Cuando Lautaro intenta pegar una figurita, Tagliafico no tarda en intervenir y le pide mayor precisión. “No seas desordenado, pégala bien”, le dijo entre risas al delantero.

La situación generó comentarios entre los compañeros de selección, que acompañaron la escena mientras el ‘Toro’ cumplía con la tarea. Fiel a su personalidad, Tagliafico mostró que incluso fuera de la cancha mantiene ese perfil detallista y ordenado que lo caracteriza.

El lateral argentino, que disputa su tercera Copa del Mundo, se convirtió en uno de los protagonistas del álbum dentro del plantel. Durante una transmisión del stream oficial de la selección argentina, Lautaro reveló que su compañero aprovecha cada momento libre para buscar sobres y completar la colección.

“Tuvo un ratito libre y se fue a comprar figuritas”, contó el atacante entre risas. Tagliafico reconoció que todavía le faltan “ochenta y pico” de imágenes para terminar el álbum, entre ellas las de algunos compañeros como Rodrigo De Paul, Nicolás González, Nico Paz y Giuliano Simeone.

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