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Resumen

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Lionel Scaloni reveló cuál será su futuro con la selección argentina. (Foto: Getty Images)
Lionel Scaloni reveló cuál será su futuro con la selección argentina. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

Lionel Scaloni volvió a hablar después del Mundial 2026 y, como era de esperarse, una de las preguntas apuntó directamente hacia su futuro. El entrenador de la selección argentina todavía no confirmó si continuará en el cargo una vez que termine su contrato a finales de este año, pero tampoco cerró la puerta. En una entrevista con el canal chino MiGu, reconoció que se viene una etapa diferente para la Albiceleste y dejó una frase que resume el desafío que tendrá por delante: “No va a ser fácil repetir algo así”.

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