Lionel Scaloni volvió a hablar después del Mundial 2026 y, como era de esperarse, una de las preguntas apuntó directamente hacia su futuro. El entrenador de la selección argentina todavía no confirmó si continuará en el cargo una vez que termine su contrato a finales de este año, pero tampoco cerró la puerta. En una entrevista con el canal chino MiGu, reconoció que se viene una etapa diferente para la Albiceleste y dejó una frase que resume el desafío que tendrá por delante: “No va a ser fácil repetir algo así”.

Scaloni explicó que, después de todo lo conseguido desde Qatar 2022 y de haber llegado nuevamente a una final del mundo, era lógico que aparecieran dudas sobre cómo afrontar el siguiente proceso. “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía”, contó. Sin embargo, el equipo logró mantenerse competitivo hasta alcanzar la definición del Mundial 2026 ante España.

Ahora, el técnico entiende que comienza otro momento. Argentina tendrá que incorporar nuevos nombres y dar espacio a futbolistas jóvenes que vienen pidiendo una oportunidad. “Seguramente intentaremos meter jóvenes, si realmente lo merecen. Esa es nuestra intención en los partidos que vienen”, explicó Scaloni. También aclaró que la edad no será un criterio definitivo: “Se quedarán o vendrá nuevos si rinden bien en sus equipos”. Entre los nombres que aparecen en esta nueva etapa están Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega.

SCALONI Y SU FUTURO EN LA SELECCIÓN 🔜🇦🇷



👀 A días de una nueva fecha FIFA, el DT de Argentina rompió el silencio sobre un tema que preocupa a todos



🗣️ "Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar… pic.twitter.com/ZXkdYUX0Bz — Diario Olé (@DiarioOle) September 19, 2026

Pero el futuro de Scaloni sigue siendo una incógnita. El técnico puso el foco en algo que, según su análisis, trasciende a su propia presencia en el banco: la conexión entre el equipo y los hinchas. “No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así”, explicó. Y luego dejó la frase que alimentó las especulaciones sobre su continuidad: “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

Mientras la AFA todavía debe resolver la renovación, Scaloni también habló de una de las claves del grupo que condujo durante estos años: la convivencia fuera de la cancha. Los asados, los mates y los momentos compartidos, explicó, permitieron que los jugadores se conocieran más allá del fútbol. “Por el de al lado te duplicas y solo lo haces conociendo al otro”, señaló. Así, mientras Argentina comienza a preparar una etapa de recambio y encara sus próximos amistosos, el futuro del entrenador que llevó a la selección a cuatro títulos internacionales sigue sin una respuesta definitiva.

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