Selección argentina: Óscar Ruggeri criticó a Messi con este contundente mensaje | VIDEO

La selección argentina, a pesar de ganarle 1-0 a Marruecos, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Además, se rumorea que Lionel Messi ya no quiere seguir en la Albiceleste.

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina, se animó a dejarle un mensaje a Lionel Messi. El 'Cabezón' aseguró que la estrella de Barcelona tiene que dejar de sufrir.

"Messi tiene que dejar de sufrir. Primero tiene que venir a todos los partidos. ¿Cómo deja de sufrir? Solo tiene que decirle a los directivos cómo van a trabajar. Si no le gusta que no venga. Pero no que regrese un día y el otro no", dijo Ruggeri.

Luego, agregó que le encantaría hablar con César Luis Menotti, porque es el responsable máximo de este momento de la selección argentina. Es más, aseguró que el director de selecciones hasta ahora no fue al predio de la AFA.