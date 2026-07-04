El portero de la selección argentina destacó el golazo de Cabo Verde y no dudó en mostrar respeto por su histórica participación en el Mundial 2026. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
El portero de la selección argentina destacó el golazo de Cabo Verde y no dudó en mostrar respeto por su histórica participación en el Mundial 2026. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
/ VANESSA CARVALHO
Por Redacción EC

Argentina sufrió para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

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