Argentina sufrió para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

Emiliano Martínez, el portero ‘Albiceleste’, elogió a la selección africana tras el encuentro y recordó el golazo que le anotaron para el 2 a 2 parcial.

“¡Qué golazo me metieron en el segundo, dejáme de jo***!”, comentó entre risas al recordar el gol de Sidny Lopes Cabral.

Asimismo, el ‘Dibu’ reconoció que pudo hacerlo mejor en el primer gol.

“Quedé un poco caliente, pero en el primer gol me quedo un poquito adelantado y no pude reaccionar. Pero contento al final”, señaló.

Por último, el portero destacó la dificultad de una competencia como el Mundial, y afirmó que “hay que saber sufrir”.

“Hoy es el primer día que sufrimos en el Mundial y hay que pasar como sea. Hay que saber sufrir”, mencionó.