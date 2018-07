Selección argentina: el reemplazante de Sampaoli se conocerá en agosto

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se refirió al perfil del próximo técnico de la Albiceleste, que reemplazará a Jorge Sampaoli, así como a las fechas del anuncio.

El directivo garantizó a los aficionados que el nombre del seleccionador de la Albiceleste se conocerá en un plazo breve. "En agosto la Selección Argentina debe tener técnico", indicó a 'Radio Rivadia' y reproducidas por 'Olé'.

Aunque la decisión será consensuada y la tomarán el presidente junto al Comité Ejecutivo, 'Chiqui' Tapia no ocultó su preferencia por Marcelo Gallardo, hoy en River Plate.

"Me gustaría Gallardo como técnico de la selección, es el perfil que buscamos, pero sé que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera. Veo difícil que Gallardo sea técnico de la Selección por lo que ha manifestado", indicó.

Tapia también hizo referencia a otros nombres vinculados con el cargo de DT y director de selecciones. "Alejandro Sabella no me presentó ningún proyecto", confirmó. "No hable con Diego Simeone", dijo sobre el 'Cholo'.

"José Pekerman hizo el mejor trabajo en juveniles de la Selección Nacional. Le puede aportar muchísimo desde donde le toque al fútbol argentino, pero tampoco hable con él ni con nadie", admitió.

El alto dirigente de la AFA adelantó cuáles serán las responsabilidades del nuevo guía de la Selección de Argentina. "Quien encabece el próximo proyecto debe hacer un gran recambio", finalizó.