El partido de cierre de la fecha 13 de las Eliminatorias, Argentina – Uruguay, se juega este viernes 12 de noviembre en Montevideo. Los charrúas no la pasan nada bien, ya que vienen de ser goleados ante Argentina y Brasil, siendo comprometidos en zona de repechaje y la continuidad del técnico Óscar Washington Tabárez. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo, horarios por país, alineaciones y estadísticas del Clásico del Río de La Plata.

La hora será a la 20:00 hora local en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, donde la Celeste busca la regularidad para consolidarse en zona de clasificación a Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, Argentina llega entonado y con la obligación de sumar puntos para ser la segunda selección clasificada.

La gran duda del plantel de Lionel Scaloni era Messi, quien estuvo ausente en los últimos partidos del PSG por una lesión; sin embargo, el 10 llegó y trabajó con normalidad en Ezeiza. Tal parece que estará desde la partida y con la cinta de capitán.

Si bien, Scaloni prefiere evitar que esté ausente en el Argentina – Uruguay, la alineación puede tomar forma de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez o Paredes (ventaja para el ex River), Giovani Lo Celso; Angel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Cómo ver, Argentina – Uruguay en vivo vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

Para ello, basta con ir a la tienda de aplicaciones Google Play en nuestra smart TV, buscar el reproductor VLC y proceder con su instalación. Una vez hecho esto, desde la opción del menú Medio > Abrir ubicación de red, podremos introducir la URL del canal que queremos reproducir y listo.

¿Cómo ver, Argentina – Perú en vivo online vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina – Uruguay en vivo por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play. La transmisión en vivo contará con relatos de Rodolfo De Paoli y comentarios de Ariel Senosiaín y se podra ver por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

En computadoras, celulares y tablets, la opción para seguir el encuentro entre la Albiceleste y la Albirroja será TyC Sports Play, o la señal de TyC Sports mediante plataformas como Cablevisión Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, exclusivas para clientes de los cableoperadores.

¿A qué hora juegan Argentina – Uruguay en vivo?

Como mencionamos líneas arriba, Argentina – Uruguay juegan este viernes 12 de noviembre desde las 20:00 horas local, de Argentina, Chile y Brasil; 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. Este será el último partido de la fecha 13 de las Eliminatorias, donde la Celeste está obligado a recuperarse de dos derrotas consecutivas y por goleada.

¿Qué otros canales TV transmiten el Argentina – Uruguay en vivo?

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Uruguay: VTV+

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play

Bolivia: Tigo Sports

Paraguay: Tigo Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Colombia: Caracol TV y Caracol Play

Venezuela: TLT Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos: Fubo Sports Network

¿Cómo es el historial de partidos entre Argentina - Uruguay?

La confrontación, una de las más antiguas del mundo, que se disputó por primera vez en 1901, será como siempre sin dar ni pedir cuartel en el estadio Monumental, con un aforo al 50% (unos 35.000 espectadores), bajo controles sanitarios por la pandemia de coronavirus.

Será el partido número 190 entre argentinos y uruguayos. Los antecedentes marcan que la Albiceleste domina el historial de enfrentamientos con una ventaja de 27 juegos. La Albiceleste ganó 86 veces mientras que Uruguay se impuso en 59 ocasiones. Además, 44 fueron los empates en partidos oficiales y amistosos.

En las últimas Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, fue empate sin goles en Montevideo (31/08/2017) y triunfo 1-0 en Mendoza con gol de Lionel Messi. Finalmente, la última vez que jugaron fue el 10 de octubre donde la Albiceleste ganó claramente 3-0.

Argentina vs Uruguay (3-0)- Eliminatorias Qatar 2022

Uruguay vs Argentina (0-0)- Eliminatorias Rusia 2018

Argentina vs Uruguay (1-0)- Eliminatorias Rusia 2018

Uruguay vs Argentina (3-2)- Eliminatorias Brasil 2014

Argentina vs Uruguay (3-0) Eliminatorias Brasil 2014

Uruguay vs Argentina (0-1)- Eliminatorias Sudáfrica 2010

Argentina vs Uruguay (2-1)- Eliminatorias Sudáfrica 2010

Uruguay vs Argentina (1-0)- Eliminatorias Alemania 2006

Argentina vs Uruguay (4-2)- Eliminatorias Alemania 2006