Selección argentina: Willy Caballero reveló que goleada ante Croacia “fue el inicio de la catástrofe”

Argentina brindó un espectáculo paupérrimo en el Mundial Rusia 2018: recibió una goleada en fase de grupos, pasó de instancia de manera angustiante y se fue eliminada en octavos de final ante el equipo que sería campeón del certamen.

A lo largo de la aventura de Argentina en el Mundial Rusia 2018, existieron muchos problemas y errores. El último, por ejemplo, nació en los pies de Willy Caballero, portero que se hizo de la titularidad pese a que no era del agrado de la afición albiceleste.

Un fallo, que propició la goleada (3-0) de Croacia sobre Argentina, terminó por arrebatarle el puesto de arquero en el Mundial Rusia 2018. A partir de entonces, han pasado varios meses de lo sucedido y poco a poco ha logrado superar aquel episodio.

"Ha pasado el tiempo y estoy mejor. Mucha gente me apoyó en ese mal momento y si me pongo a pensar, creo que cambiaría muchas cosas del Mundial. Cometí un error y me hago responsable, son cosas que nos pasan a todos, pero sí creo que lo que pasó ante Croacia fue el inicio de la catástrofe para la selección", dijo Willy Caballero en diálogo con TyC Sports.

El '23' de la Albiceleste, durante el Mundial Rusia 2018, intentó hallar una explicación a lo sucedido. "Argentina no logró meterle miedo a otra selección. Se planificó mucho pero no conseguimos identidad como equipo; cambiamos mucho entre un partido y otro y eso influyó, porque no hubo un 11 ideal".

Willy Caballero había sido catalogado por el técnico de Argentina como un buen portero con juego de pies. . (Autor: FIFA / Fuente: DirecTV Sports / AFP)

A pesar que para muchos simpatizantes de Argentina, Jorge Sampaoli no hizo nada bueno durante el Mundial Rusia 2018, Willy Caballero aseguró que siempre estuvo conectado con el plantel en todo momento.

"Jorge [Sampaoli] siempre fue abierto para hablar con los jugadores; lo hizo para mejorar en un montón de aspectos. Siempre consultó, pero no se decidió nada", sentenció.