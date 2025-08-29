Redacción EC
Redacción EC

, una de las piezas fundamentales para la selección Boliviana en las Eliminatorias y Bolívar en Copa Libertadores, fue suspendido hace algunos meses de manera provisional por la Conmebol debido a una supuesta infracción a la normativa antidopaje.

LEE TAMBIÉN: Sporting Cristal expresa su preocupación por las “distorsiones reglamentarias” en las localías de la Liga 1 Te Apuesto

La medida fue adoptada luego de que el jugador de 25 años fuera sometido a un test al término de su último partido ante Sporting Cristal en Lima, por la penúltimas jornada de la Copa Libertadores, que terminó 2-1 a favor de los locales.

LEE TAMBIÉN: Sporting Cristal expresa su preocupación por las “distorsiones reglamentarias” en las localías de la Liga 1 Te Apuesto

Según el medio boliviano, Deporte Total, Ramiro Vaca sería declarado inocente en el caso de dopaje, luego de que las pruebas de laboratorio confirmaran que la sustancia encontrada en su control se debió a una contaminación no voluntaria. De esta manera, se descartaría que el futbolista hubiera consumido de manera intencional algún producto prohibido.

Ahora, la Conmebol tiene un plazo máximo de 21 días para pronunciarse oficialmente sobre la situación y dar una resolución final en el caso. Mientras tanto, el jugador espera poder volver a la competencia sin ninguna sanción.

Ramiro Vaca sería inocente de doping, luego de que diferentes pruebas de laboratorios determinaron que hubo contaminación no voluntaria.
Ramiro Vaca sería inocente de doping, luego de que diferentes pruebas de laboratorios determinaron que hubo contaminación no voluntaria.
/ AIZAR RALDES

De esta manera, debido a los plazos establecidos para el pronunciamiento de la Conmebol, Ramiro Vaca se perdería la última fecha doble de Eliminatorias.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR