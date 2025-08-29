Ramiro Vaca, una de las piezas fundamentales para la selección Boliviana en las Eliminatorias y Bolívar en Copa Libertadores, fue suspendido hace algunos meses de manera provisional por la Conmebol debido a una supuesta infracción a la normativa antidopaje.
La medida fue adoptada luego de que el jugador de 25 años fuera sometido a un test al término de su último partido ante Sporting Cristal en Lima, por la penúltimas jornada de la Copa Libertadores, que terminó 2-1 a favor de los locales.
Según el medio boliviano, Deporte Total, Ramiro Vaca sería declarado inocente en el caso de dopaje, luego de que las pruebas de laboratorio confirmaran que la sustancia encontrada en su control se debió a una contaminación no voluntaria. De esta manera, se descartaría que el futbolista hubiera consumido de manera intencional algún producto prohibido.
Ahora, la Conmebol tiene un plazo máximo de 21 días para pronunciarse oficialmente sobre la situación y dar una resolución final en el caso. Mientras tanto, el jugador espera poder volver a la competencia sin ninguna sanción.
De esta manera, debido a los plazos establecidos para el pronunciamiento de la Conmebol, Ramiro Vaca se perdería la última fecha doble de Eliminatorias.
