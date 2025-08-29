Ramiro Vaca, una de las piezas fundamentales para la selección Boliviana en las Eliminatorias y Bolívar en Copa Libertadores, fue suspendido hace algunos meses de manera provisional por la Conmebol debido a una supuesta infracción a la normativa antidopaje.

La medida fue adoptada luego de que el jugador de 25 años fuera sometido a un test al término de su último partido ante Sporting Cristal en Lima, por la penúltimas jornada de la Copa Libertadores, que terminó 2-1 a favor de los locales.

Según el medio boliviano, Deporte Total, Ramiro Vaca sería declarado inocente en el caso de dopaje, luego de que las pruebas de laboratorio confirmaran que la sustancia encontrada en su control se debió a una contaminación no voluntaria. De esta manera, se descartaría que el futbolista hubiera consumido de manera intencional algún producto prohibido.

🚨ATENCIÓN:RAMIRO VACA,INOCENTE EN CASO DE DOPAJE



➡️Las múltiples pruebas de laboratorio determinaron que HUBO CONTAMINACIÓN NO VOLUNTARIA en la prueba antidopaje que dio positivo



➡️Se espera por el pronunciamiento de CONMEBOL,que debe pronunciarse en un plazo máximo de 21 DÍAS pic.twitter.com/ONvBcRXard — Deporte Total (@deportetotal_bo) August 29, 2025

Ahora, la Conmebol tiene un plazo máximo de 21 días para pronunciarse oficialmente sobre la situación y dar una resolución final en el caso. Mientras tanto, el jugador espera poder volver a la competencia sin ninguna sanción.

Ramiro Vaca sería inocente de doping, luego de que diferentes pruebas de laboratorios determinaron que hubo contaminación no voluntaria. / AIZAR RALDES

De esta manera, debido a los plazos establecidos para el pronunciamiento de la Conmebol, Ramiro Vaca se perdería la última fecha doble de Eliminatorias.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.