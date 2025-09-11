La selección de Bolivia derrotó en El Alto por 1-0 a Brasil y aseguró su clasificación al repechaje del Mundial 2026. El único gol del partido lo anotó Miguel Terceros de penal.

Carlos Lampe, el capitán de ‘La Verde’, estremeció el vestuario previo al duelo ante la ‘Canarinha’ con una arenga que quedará para la posteridad.

“Tenemos la posibilidad más linda de este país después de 31 años. Hace un año sembramos esa alegría, esa fe, esa esperanza porque volvimos a ganar también después de 31 años y eso nos lo hemos ganado nosotros, nadie creía en nosotros”, inició.

“Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados y nos rebelamos. Empezamos a ganar, a jugar mejor, y llegamos a la última fecha con vida. El tren pasa solo una vez. El ídolo de cada uno de ustedes en Bolivia nunca pudo jugar este partido que vamos a jugar nosotros. Así que agarremos ese boleto y subámonos a este tren”, finalizó.

